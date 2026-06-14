Pulisic: AC Milan risolverà tutto, non faccio confronti tra Pochettino e Allegri.

Pulisic: Fiducia nel futuro del Milan

Christian Pulisic, stella del calcio americano e attaccante dell’AC Milan, ha espresso la sua ferma fiducia nel futuro del club rossonero. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Pulisic ha dichiarato che si aspetta che il Milan “sistemare tutto” in relazione alla ricerca di un nuovo allenatore e di direttori, a seguito dell’uscita di scena di Massimiliano Allegri e di tutto il management dopo una stagione deludente.

Il Milan ha chiuso la campagna 2025-26 senza ottenere un posto in Champions League, il che ha portato a un cambiamento radicale nella dirigenza. Pulisic, pur ammettendo che la situazione attuale non è ideale, mantiene un atteggiamento positivo. “Milan è un grande club e sono sicuro che tornerà dove merita,” ha affermato il giovane talento. Il 2026 è un anno speciale per Pulisic, che si prepara a scendere in campo con la Nazionale Statunitense per il suo debutto al Mondiale contro il Paraguay.

Con ancora zero gol segnati in questa stagione, Pulisic sta affrontando sfide sia a livello di club che internazionale. “Il mio focus ora è qui in America,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza di mantenere un legame con i compagni di squadra, specialmente durante una competizione così significativa.

Pochettino e il Worl Cup in arrivo

Mentre il Milan cerca un nuovo allenatore, Mauricio Pochettino è uno dei nomi più discussi. Sebbene sia stato accostato al club rossonero, Pulisic mantiene la sua attenzione sulla nazionale, affermando che “per il momento, vedo Pochettino come il mio allenatore della nazionale.” Si dice che Pochettino abbia già un principio di accordo con il Milan, ma Pulisic sottolinea una chiara separazione tra i due ruoli: “La nostra relazione è buona; abbiamo avuto conversazioni produttive e so esattamente cosa vuole da me.”

Pulisic ha dimostrato di avere una buona chimica con Pochettino, sottolineando che è la prima volta che lavora con un tecnico sudamericano. Ha elogiato il suo approccio e la passione che porta nel gioco: “I suoi concetti calcistici e le richieste di energia e intensità in campo sono fantastiche.”

Preparandosi per la sua prima partita di Coppa del Mondo, Pulisic non può ignorare il passato condiviso con il suo amico e compagno, Weston McKennie, la cui carriera ha fatto grandi progressi con la Juventus. “Crescendo insieme, ora entrambi siamo nella top del calcio italiano. Ma ciò che conta di più è che siamo qui a rappresentare il nostro paese.”

Affrontare una competizione come il Mondiale porta con sé numerose pressioni, ma Pulisic sente che l’esperienza e il supporto dei compagni possono rendere tutto più gestibile. “Guardarsi attorno e vedere ragazzi che conosci da quando avevi 13 anni è un grande aiuto. Vogliamo combattere insieme e non deludere nessuno,” ha dichiarato.

Le parole di Pulisic mostrano un chiaro impegno sia per il suo club che per la nazionale. Con un passato ricco di esperienze, il giocatore è determinato a fare la differenza per il USMNT e a ritrovare la sua forma migliore con il Milan. Nonostante le difficoltà attuali e l’incertezza nella dirigenza del club, la sua speranza rimane alta. La vera sfida sarà dimostrare sul campo che le sue parole di ottimismo sono giustificate.

In questo contesto, l’attenzione è alta, e i tifosi di tutto il mondo stanno aspettando di vedere se Pulisic e la sua squadra possono superare le sfide che li aspettano. Con il Mondiale sullo sfondo, ogni giocatore è chiamato a dare il massimo e Pulisic non farà eccezione. La sua determinazione e il suo spirito combattivo saranno cruciali in un torneo che promette di essere memorabile.

Per ulteriori informazioni sul calciatore e sull’AC Milan, visitare i siti ufficiali della [Gazzetta dello Sport](https://www.gazzetta.it) e dell'[AC Milan](https://www.acmilan.com).

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