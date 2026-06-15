15 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Allegri-Napoli, conto alla rovescia per l’annuncio: il tecnico attende solo la risoluzione con il Milan”

redazione 15 Giugno 2026
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Secondo quanto raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la settimana appena iniziata potrebbe diventare quella dell’ufficializzazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Dopo giorni di attesa e contatti già avviati, il club azzurro è pronto a definire gli ultimi dettagli per consegnare la panchina all’ex tecnico della Juventus, individuato come erede di Antonio Conte.

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, resta da risolvere un ultimo passaggio formale: la rescissione del contratto che ancora lega Allegri al Milan fino al 2027. Una volta definita la separazione con il club rossonero, il tecnico sarà libero di sottoscrivere l’accordo con il Napoli, che prevede un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Il progetto azzurro è già delineato. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come Allegri sarà chiamato a guidare il Napoli in tutte le competizioni della prossima stagione, dalla Serie A alla Champions League, passando per la Coppa Italia. Inoltre, il tecnico livornese sarà il protagonista della stagione del Centenario del club partenopeo, un appuntamento particolarmente significativo nella storia della società.

Nelle ultime settimane i contatti diretti tra Allegri e il nuovo ambiente azzurro sono stati inevitabilmente limitati proprio a causa del vincolo contrattuale con il Milan. Il tecnico, infatti, non ha ancora potuto avviare confronti operativi con il direttore sportivo Manna e con i futuri collaboratori, una situazione destinata a cambiare non appena arriverà la definitiva risoluzione del rapporto con il club rossonero.

Come spiega ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i ritardi sono stati causati anche dalla complessa fase di riorganizzazione interna del Milan dopo la rivoluzione societaria voluta dalla proprietà. Tuttavia, con Massimo Calvelli pronto a imprimere un’accelerazione alle pratiche necessarie, l’intesa finale appare ormai vicina. A quel punto il Napoli potrà inaugurare ufficialmente una nuova era tecnica in vista del raduno estivo fissato per il 17 luglio a Dimaro Folgarida, primo passo della stagione che porterà gli azzurri verso il loro centesimo anno di storia.

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