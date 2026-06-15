Addio a Ugo Ricciardi: un magistrato che ha lasciato un segno indelebile a Napoli.

La vita e l’eredità di Ugo Ricciardi a Napoli

Napoli piange la scomparsa di Ugo Ricciardi, magistrato in pensione e sostituto procuratore generale presso la Procura generale della Repubblica del capoluogo partenopeo. Ricciardi si è spento dopo una carriera che ha unito giustizia e impegno sociale, diventando un punto di riferimento non solo nel campo legale ma anche in quello culturale. Negli ultimi due anni della sua vita, dopo il pensionamento, ha continuato a dedicarsi a diverse iniziative progettuali, sottolineando la sua passione per il rafforzamento del tessuto civile e culturale della città.

È stato un promotore attivo di progetti che miravano a creare relazioni tra istituzioni, società e comunità, scoprendo il potenziale di Napoli oltre la narrativa delle sue sfide quotidiane. Ricciardi non si è limitato al suo ruolo di magistrato, ma ha abbracciato la cultura come un mezzo per migliorare la vita sociale, impegnandosi in attività che avessero un impatto duraturo sulla città.

Il contributo culturale di Ricciardi

La notizia della sua morte segna la fine di un capitolo importante nella vita pubblica napoletana. Ricciardi era stato coordinatore scientifico dell’associazione Arycanda, un ente che si è distinto per la sua proattività nel rilancio di Napoli e nella valorizzazione delle risorse umane e professionali locali. Attraverso questo ruolo, ha sostenuto molte iniziative pubbliche, organizzando momenti di confronto che hanno coinvolto magistrati, professionisti e istituzioni, creando così una piattaforma per discutere questioni urgenti e di interesse sociale.

Il suo impegno si è concretizzato in progetti che miravano a dare una nuova immagine di Napoli, mettendo in risalto la sua capacità di produrre cultura, solidarietà e riscatto. Un esempio emblematico della sua attività è la collaborazione con il cardinale emerito Crescenzio Sepe, che ha portato a diverse iniziative sociali e culturali, incluse quelle legate alla tradizione presepiale napoletana.

Tra i progetti più significativi sostenuti da Ricciardi, risalta la fondazione Sant’Alfonso Maria de’ Liguori – Museo permanente del presepe napoletano, un’iniziativa che unisce arte popolare, religiosità e identità culturale di Napoli. Attraverso questo progetto, Ricciardi ha contribuito a preservare e valorizzare le tradizioni locali, mostrando un sincero rispetto per la memoria e l’identità culturale della città.

La partecipazione di Ricciardi al programma televisivo “La giustizia del terzo millennio”, trasmesso su Canale 21, è stata un’altra dimensione del suo impegno. All’interno di questo format, affrontava temi di attualità e questioni giuridiche, rendendoli più accessibili ai cittadini. Questa volontà di comunicare e spiegare il diritto al pubblico, trasformando la cultura giuridica in un soggetto di discussione aperta, dimostrava il suo approccio innovativo e il suo amore per Napoli.

Il suo ruolo di magistrato abbracciava ben oltre il diritto: Ricciardi si è sempre mostrato attento alle richieste e alle aspettative della comunità. La sua presenza nei media ha contribuito a costruire quel ponte tra istituzione e cittadini, favorevole allo sviluppo di una fiducia reciproca, fondamentale in una città complessa e ricca di contraddizioni come Napoli.

I funerali e il ricordo di una figura emblematicaq

I funerali di Ugo Ricciardi si svolgeranno domani alle 11.30 presso la Chiesa Santa Maria della Libera, al Vomero. Questo sarà l’ultimo saluto a un magistrato che ha dedicato la sua vita non solo alla giustizia, ma anche alla costruzione di una comunità più consapevole e coesa. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la città, che ha visto in lui un esempio di dedizione e passione.

In memoria di Ricciardi, rimarranno il suo servizio nella magistratura, l’esperienza con Arycanda e il dialogo con il mondo ecclesiale. I progetti che ha sostenuto, pensati come strumenti di riscatto urbano, continueranno a vivere grazie agli impulsi che ha fornito. La sua eredità si riflette in una Napoli che, pur con le sue complessità, è capace di produrre cultura e cooperazione.

La città di Napoli deve molto a Ugo Ricciardi. Egli ha fortemente creduto nella bellezza e nelle potenzialità di questa comunità, lavorando instancabilmente per un futuro migliore. Il suo esempio è un invito a continuare questo percorso di impegno civico e culturale, necessario per una società che aspira al progresso e alla giustizia.

Fonti: Giustizia.it | Il Mattino | Canale 21

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