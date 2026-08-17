17 Agosto 2026

L’Egitto accelera sulla digitalizzazione del sistema giudiziario

Anna Gaia Cavallo 17 Agosto 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha incontrato oggi ad Alamein il primo ministro Mostafa Madbouly e il ministro della Giustizia Mahmoud Helmy El-Sherif, per esaminare diversi dossier relativi allo sviluppo del sistema giudiziario e dei servizi del ministero. Secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza della Repubblica, Mohamed El-Shennawy, su Facebook, l’incontro ha riguardato in particolare i progressi nella realizzazione della “Città della Giustizia” nella Nuova Capitale amministrativa, comprese le infrastrutture digitali e le tecnologie destinate alle sedi giudiziarie.

Al-Sisi ha sottolineato che il progetto dovrà creare un sistema giudiziario digitale integrato, capace di facilitare l’accesso a una giustizia rapida e di offrire servizi giudiziari avanzati ai cittadini. Il presidente ha inoltre seguito gli sviluppi nella digitalizzazione dei servizi notarili e di registrazione immobiliare, nonché le misure adottate per accelerare l’esame delle cause. Tra le iniziative figurano la gestione elettronica dei procedimenti dinanzi alle corti penali e l’attuazione della strategia unificata per la giustizia digitale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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