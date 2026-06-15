Corriere dello Sport: “Napoli, prima le cessioni poi i rinforzi: Gila resta il grande obiettivo per la difesa”

Il Napoli continua a pianificare le prossime mosse di mercato in attesa dell’ufficializzazione di Massimiliano Allegri. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la priorità del club azzurro è alleggerire una rosa diventata particolarmente numerosa dopo i riscatti e il rientro di numerosi calciatori dai prestiti.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la società ha già completato due operazioni importanti con i riscatti di Hojlund dal Manchester United e di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. A questi si aggiungono tredici giocatori tornati alla base dopo le rispettive esperienze in prestito, facendo lievitare l’organico a disposizione fino a quota 36 elementi.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, prima di procedere con nuovi investimenti sarà necessario intervenire sul fronte delle uscite. Diverse situazioni restano infatti da definire, comprese quelle riguardanti alcuni elementi di primo piano. Particolare attenzione è rivolta anche al futuro di Anguissa, il cui destino potrebbe influenzare in maniera significativa le strategie del centrocampo. Nel caso di una sua partenza, il Napoli valuta con interesse il profilo di Richard Rios, centrocampista colombiano attualmente tra i nomi monitorati dalla dirigenza.

Sul fronte degli acquisti, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport spiega che il club azzurro è determinato a rinforzare la fascia destra difensiva. Nella lista dei candidati figurano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, Dodo della Fiorentina e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, tre profili seguiti con attenzione dalla dirigenza partenopea.

Anche la porta potrebbe essere interessata da movimenti nelle prossime settimane. Con Milinkovic-Savic considerato in una posizione ancora da valutare, il Napoli segue Matej Kovar, portiere della nazionale ceca e del PSV. In difesa, invece, il nome in cima alla lista resta quello di Mario Gila della Lazio. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il difensore spagnolo avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi in azzurro e non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con il club biancoceleste. La trattativa resta complessa anche per la presenza del Real Madrid, che conserva una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.