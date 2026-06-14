Corriere dello Sport: “Napoli, Gila resta la priorità per la difesa: il sì del giocatore c’è, ora il nodo è Lotito”

Il Napoli continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di spessore per il reparto arretrato e il nome che occupa stabilmente il primo posto nella lista della dirigenza azzurra è quello di Mario Gila. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il centrale spagnolo della Lazio rappresenta il profilo ideale individuato dal direttore sportivo Giovanni Manna per completare la difesa della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, una delle prestazioni che ha ulteriormente rafforzato la convinzione del Napoli è stata quella offerta da Gila il 18 aprile al Maradona. In quell’occasione il difensore catalano riuscì ad annullare quasi completamente Rasmus Hojlund, risultando tra i protagonisti del successo biancoceleste.

La valutazione del Napoli, però, nasce da osservazioni ben precedenti. Il club segue il giocatore da tempo e ne apprezza soprattutto le qualità tecniche e tattiche. Rapido negli spazi aperti, aggressivo nell’anticipo e dotato di buona capacità d’impostazione, Gila viene considerato perfettamente compatibile con le esigenze della squadra che Allegri avrà a disposizione.

Come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il primo obiettivo della società è ottenere un’intesa totale con il calciatore e il suo entourage. I contatti con gli agenti sono continui e la sensazione è che il gradimento del difensore nei confronti della destinazione Napoli sia concreto.

La prospettiva di giocare la Champions League e di inserirsi in un progetto tecnico ambizioso rappresenta infatti un richiamo importante per il venticinquenne cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid.

Il Napoli non cerca una semplice alternativa ai titolari. Dopo l’addio di Juan Jesus e con una stagione ricca di impegni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, serve un centrale capace di competere immediatamente per una maglia da titolare. Proprio per questo motivo Gila viene ritenuto il candidato ideale.

L’ostacolo principale resta però la Lazio. Come sottolinea ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Claudio Lotito continua a fare muro e ha promesso a Gennaro Gattuso di provare a trattenere il difensore.

La richiesta del presidente biancoceleste si aggira attorno ai 30 milioni di euro e trova una spiegazione precisa nell’accordo siglato anni fa con il Real Madrid. Quando la Lazio acquistò Gila, infatti, i blancos mantennero il 50% sulla futura rivendita. Ciò significa che metà dell’incasso di una eventuale cessione finirebbe nelle casse del club spagnolo, costringendo Lotito a mantenere alta la valutazione del cartellino.

Nonostante le difficoltà, il Napoli non ha intenzione di abbandonare la pista. La strategia è chiara: ottenere prima il pieno gradimento del giocatore e successivamente aprire il confronto diretto con la Lazio. Una trattativa che si preannuncia lunga, caratterizzata probabilmente da fasi di stallo e nuove accelerazioni.

A Castel Volturno, però, una convinzione sembra ormai consolidata: Mario Gila è il profilo individuato per guidare il futuro della difesa azzurra accanto ai pilastri già presenti in rosa.