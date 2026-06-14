Repubblica: “Mercato, Allegri vuole un terzino. Spunta Norton Cuffy del Genoa!”

Il Napoli continua a lavorare per consegnare a Massimiliano Allegri una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Come racconta Repubblica, il tema è da mesi al centro delle riflessioni del direttore sportivo Giovanni Manna e potrebbe rappresentare il primo vero intervento del mercato estivo azzurro.

L’arrivo ufficiale di Allegri è atteso nei prossimi giorni, una volta definita la separazione dal Milan, ma il tecnico è già coinvolto nelle strategie della società. Tra le priorità condivise con Manna c’è proprio l’acquisto di un terzino destro capace di garantire qualità, affidabilità e prospettiva.

Khalaili resta il primo obiettivo, ma i costi frenano

Il Napoli aveva individuato da tempo in Anan Khalaili il profilo ideale. Con il calciatore israeliano dell’Union Saint-Gilloise esiste già un’intesa di massima, ma resta lontanissimo l’accordo con il club belga.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’Union continua a chiedere 25 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera eccessiva per un giocatore di 22 anni ancora tutto da verificare nel calcio italiano.

Proprio questa distanza economica ha spinto la dirigenza azzurra a valutare alternative concrete.

Dodò rappresenta l’opzione d’esperienza

Tra i nomi monitorati c’è anche Dodò della Fiorentina. Il brasiliano, in scadenza nel 2027, potrebbe lasciare Firenze per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

L’esterno viola garantirebbe esperienza immediata e conoscenza della Serie A, ma il Napoli continua a privilegiare un investimento più orientato al futuro, cercando un profilo giovane da valorizzare.

Norton-Cuffy guadagna posizioni

Ecco perché sta crescendo la candidatura di Brooke Norton-Cuffy, terzino inglese classe 2003 del Genoa.

Come sottolinea Repubblica, il Napoli ha avuto modo di approfondire la situazione del giocatore durante i contatti con il club rossoblù per altre operazioni di mercato. In particolare, i dialoghi relativi a Obaretin e Seydou Fini hanno consentito agli azzurri di raccogliere informazioni dettagliate sul laterale londinese.

Norton-Cuffy piace per diverse ragioni:

ha 22 anni;

possiede grande forza fisica;

può ricoprire più ruoli sulla fascia;

ha ampi margini di crescita;

costa meno rispetto a Khalaili.

La valutazione del Genoa si aggira infatti attorno ai 15 milioni di euro. Inoltre, l’Arsenal mantiene una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Il piano del Napoli

L’idea del club è chiara: Di Lorenzo resterebbe il titolare, soprattutto in un eventuale sistema a quattro difensori, ma il numero elevato di impegni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia renderebbe fondamentale avere una valida alternativa.

Norton-Cuffy potrebbe crescere gradualmente accanto al capitano azzurro, trovando spazio durante la stagione e rappresentando anche un investimento importante per il futuro.

Non solo fascia: resta viva la pista Gila

Parallelamente, il Napoli continua a lavorare anche per Mario Gila della Lazio.

Secondo Repubblica, il difensore spagnolo avrebbe manifestato la volontà di valutare nuove opportunità nonostante il desiderio di Gennaro Gattuso di trattenerlo. Inoltre, le limitazioni economiche che caratterizzeranno il mercato biancoceleste potrebbero favorire una trattativa.

Manna considera Gila il rinforzo ideale per il centro della difesa, soprattutto dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi nel rendimento del reparto arretrato.

Per il momento, però, la priorità assoluta resta la fascia destra. E tra Khalaili, Dodò e Norton-Cuffy, è proprio il giovane inglese del Genoa il profilo che nelle ultime settimane sembra aver guadagnato terreno.