14 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, corsa alla fascia destra: Khalaili in pole, ma restano vive le piste Dodo e Norton-Cuffy”

redazione 14 Giugno 2026
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Il Napoli accelera la ricerca del rinforzo destinato ad affiancare Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato diversi profili per una delle priorità assolute del mercato estivo azzurro e il casting entra ora nella fase decisiva.

Secondo quanto riferisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, tra i nomi monitorati con maggiore attenzione figura Brooke Norton-Cuffy, esterno inglese del Genoa che nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diversi club grazie alle ottime prestazioni offerte in Serie A.

Classe 2004, cresciuto nei settori giovanili di Chelsea e Arsenal, Norton-Cuffy rappresenta un profilo particolarmente interessante per caratteristiche fisiche e duttilità tattica. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, nell’ultima stagione il laterale inglese ha collezionato 29 presenze e 2 reti in campionato, alternandosi tra il ruolo di esterno di centrocampo e quello di terzino in una linea difensiva a quattro.

La sua capacità di adattarsi a più sistemi di gioco rappresenta uno degli aspetti maggiormente apprezzati dagli osservatori azzurri. Il Genoa considera Norton-Cuffy uno dei gioielli più preziosi della propria rosa e ha lasciato intendere di essere disposto a trattare soltanto davanti a offerte considerate adeguate.

Nonostante l’interesse per il talento inglese, la prima scelta del Napoli resta però Anan Khalaili. Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il club azzurro ha già raggiunto un accordo di massima con l’esterno israeliano per un contratto fino al 2031 da circa 1,3 milioni di euro a stagione.

Il principale ostacolo resta la valutazione fissata dall’Union Saint-Gilloise. Il club belga continua a chiedere circa 25 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, una cifra che il Napoli considera elevata. La presenza di una percentuale sulla futura rivendita da riconoscere al Maccabi Haifa contribuisce però a spiegare la rigidità delle richieste economiche.

La trattativa resta aperta e Manna continua a lavorare per trovare una formula che possa avvicinare le parti. Nel frattempo la società mantiene vive le alternative per non farsi trovare impreparata.

Tra queste spicca il nome di Dodo. Come ricorda Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il laterale brasiliano della Fiorentina rappresenta una soluzione differente rispetto agli altri candidati: maggiore esperienza, conoscenza consolidata della Serie A e costi inferiori.

Il contratto in scadenza nel 2027 e l’assenza di prospettive di rinnovo potrebbero infatti favorire una cessione intorno ai 15 milioni di euro. Un investimento considerato sostenibile dal Napoli e particolarmente gradito anche a Massimiliano Allegri.

Dodo garantirebbe affidabilità immediata e una profonda conoscenza del campionato italiano, elementi che potrebbero rivelarsi preziosi in una stagione che vedrà il Napoli impegnato su più fronti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Per il momento non esiste ancora una scelta definitiva. Khalaili resta in vantaggio, Norton-Cuffy continua a essere osservato con attenzione e Dodo rappresenta l’opzione più esperta. Il lavoro di Manna prosegue su più tavoli contemporaneamente, ma le prossime settimane potrebbero portare sviluppi decisivi.

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