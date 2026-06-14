Capri: il Golfo di Napoli diventa il primo parco marino protetto in Italia.

Capri Diventa Area Marina Protetta: Una Riforma Storica per il Golfo di Napoli

Un importante passo avanti è stato compiuto per il Golfo di Napoli, con Capri che si prepara a ricevere il riconoscimento ufficiale come Area Marina Protetta. Oggi, alla Camera dei Deputati, è previsto il voto finale per l’istituzione di questo importante progetto, che mirerà alla valorizzazione e alla salvaguardia dell’ecosistema marino di quest’isola iconica.

Il riconoscimento come Area Marina Protetta non si limita a un influence positivo sull’ambiente, ma rappresenta anche una opportunità economica, con potenziali benefici per le attività legate al turismo e alla pesca sostenibile. Questo provvedimento, che sarà ufficializzato attraverso il decreto istitutivo, segna una giornata storica per la tutela del patrimonio naturale del Golfo di Napoli e per l’economia locale.

Il presidente di Federalberghi dell’Isola di Capri, Lorenzo Coppola, ha commentato con entusiasmo: “Oggi è una giornata storica per la tutela del nostro patrimonio naturale e per il futuro economico del territorio. Con l’approvazione del decreto istitutivo, l’Area Marina Protetta dell’Isola di Capri diventa finalmente realtà.” Un messaggio che sottolinea l’importanza di questo passo non solo per l’isola, ma per l’intero Golfo di Napoli.

Un Primato Nazionale e la Tutela dell’Ecosistema

Il Golfo di Napoli diventa così il primo tratto di mare in Italia a essere interamente coperto da aree marine protette. “Con questo provvedimento, il Golfo partenopeo diventa ufficialmente il primo in Italia a essere interamente coperto e salvaguardato da aree marine protette, un primato nazionale che restituisce centralità alla salute del nostro mare,” ha sottolineato Coppola.

Si tratta di un’iniziativa attesa da lungo tempo, che rappresenta l’ultimo tassello nella costruzione di un sistema di tutele per l’ambiente marino. “Abbiamo aspettato davvero troppo tempo, a discapito del nostro territorio e della salute dei nostri ecosistemi,” ha aggiunto. “Oggi non è più il momento dei rinvii.” L’approvazione segna quindi un cambio di rotta, una mobilitazione per proteggere le ricchezze naturali di Capri lungo tutto il Golfo.

La creazione dell’Area Marina Protetta non deve essere vista semplicemente come un vincolo, ma come un’opportunità straordinaria per valorizzare il mare e le attività collegate ad esso. “La vera sfida che si presenta ora è dimostrare che è possibile uno sviluppo economico locale che non impatti negativamente sull’ecosistema,” ha spiegato il presidente di Federalberghi. Quest’affermazione si traduce in un impegno collettivo di operatori e istituzioni per rendere il parco marino un fulcro di crescita sostenibile.

Un aspetto fondamentale di questa nuova iniziativa sarà la collaborazione tra tutte le categorie produttive, i pescatori, gli ormeggiatori e gli operatori turistici, per creare un regolamento efficace per il parco marino. “Questa collaborazione deve essere vista come un atto d’amore e responsabilità verso l’isola,” ha affermato Coppola. Per proteggere l’unicità dell’isola, sarà necessaria una sinergia costante tra la protezione ambientale e la valorizzazione delle professioni legate al mare.

Il territorio ha atteso a lungo l’approvazione di questo progetto. “Oggi cancella ogni alibi e impone un’accelerazione immediata per dimostrare che la tutela della biodiversità e l’economia locale possono procedere di pari passo,” ha concluso il presidente di Federalberghi. Mantenere questo equilibrio sarà fondamentale per il benessere della comunità, trasformando la cura per il mare in un motore per lo sviluppo.

Fonti ufficiali come il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Campania hanno confermato l’importanza di questo provvedimento, evidenziando il ruolo cruciale che le aree marine protette giocheranno nella conservazione degli ecosistemi marini e nella promozione di un turismo responsabile.

Il sostegno di tutte le parti coinvolte, dal governo locale agli operatori turistici e ai residenti, sarà essenziale per assicurare il successo di quest’iniziativa. Ottenere risultati tangibili non solo aiuterà a proteggere l’ambiente, ma potrà anche migliorare l’economia dell’isola e aprire nuove strade per il futuro delle generazioni a venire.

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