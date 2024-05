Napoli, De Laurentiis asse con gli arabi: Arrivano nuove opportunità per il Napoli. Ecco cosa Filtra

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato gli arabi per discutere di potenziali collaborazioni commerciali.

NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha alcuna intenzione di cedere il club, ma è alla ricerca di nuove sinergie commerciali e opportunità di investimento con l’Arabia Saudita. È quanto emerso dall’incontro avvenuto ieri in un hotel del lungomare partenopeo tra il numero uno azzurro e una delegazione araba in visita in città.

De Laurentiis incontra gli arabi a Napoli

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha incontrato a Napoli una delegazione Saudita.

Stando alle voci interne alla società, De Laurentiis con gli arabi non ha discusso del futuro del Napoli, ma ha toccato temi come partnership commerciali, investimenti nel settore cinematografico e nuove operazioni culturali legate alla “Saudi Vision 2030”. Non è escluso che il patron azzurro possa incontrare nuovamente la delegazione saudita nei prossimi giorni.

L’obiettivo di De Laurentiis sarebbe quello di illustrare alcuni dei suoi progetti, inizialmente legati al mondo del cinema, che potrebbero sbarcare in Arabia Saudita in vista dell’Expo. Allo stesso tempo, il presidente partenopeo si dice pronto ad affiancare gli arabi in eventuali investimenti in territorio italiano.

Il fondo PIF vuole il Napoli?

Le voci su un possibile interesse dei sauditi per il Napoli sono una suggestione ricorrente, ma al momento priva di fondamento. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere il club “a nessun prezzo”, come precisato dalla stessa società.

L’emiro del Qatar, Al Thani, proprietario del PSG, sembrerebbe invece maggiormente interessato ad acquistare i gioielli della rosa azzurra, con Osimhen nel mirino dopo gli arrivi di Cavani, Lavezzi e Fabian Ruiz negli anni scorsi.

In passato, il fondo sovrano saudita PIF aveva provato a strappare Osimhen, Zielinski e Politano al Napoli, arrivando ad offrire circa 140 milioni per il solo cartellino del bomber nigeriano. De Laurentiis, però, ha sempre rispedito al mittente ogni assalto milionario.

La passione dei sauditi per il calcio è nota e si concretizza anche nell’acquisizione dei diritti per la Supercoppa Italiana, un format che però non piace al patron partenopeo. L’incontro di ieri potrebbe essere il primo passo verso nuove collaborazioni tra De Laurentiis e gli arabi, inizialmente sui versanti commerciale e culturale, con il calcio che potrebbe rimanere sullo sfondo, almeno per il momento.