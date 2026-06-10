Ex campione del Mondo: L’Italia ha ‘perso la sua identità’ calcistica nel tempo.

ZENICA, BOSNIA ED ERZEGOVINA – 31 MARZO: I giocatori dell’Italia mostrano il loro dispiacere durante la partita dei playoff di qualificazione europea alla FIFA World Cup 2026 tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, tenutasi allo Stadion Bilino Polje il 31 marzo 2026 a Zenica, Bosnia ed Erzegovina. (Foto di Getty Images/Getty Images)

L’Identità Perduta del Calcio Italiano

Alessandro Nesta, vincitore della Coppa del Mondo con l’Italia, sottolinea che gli Azzurri hanno perso la loro identità calcistica, affermando che “abbiamo iniziato a copiare gli altri” e che i club “hanno perso interesse per i giovani talenti”. Nell’analizzare la situazione del calcio italiano da New York, Nesta ha incontrato fans e altre leggende del Calcio italiano, come Christian Vieri.

La Nazionale italiana ha fallito la qualificazione alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva. “Dopo la nostra generazione, c’è stato un vuoto. Non ci sono stati successi, eccetto per l’Europeo”, ha dichiarato Nesta in un’intervista a Gazzetta dello Sport. “Siamo stati parte di un’epoca incredibile, e abbiamo anche ottenuto risultati. Oggi, manca il carisma di calciatori iconici come quelli della nostra squadra, e ovviamente, i risultati influenzano il giudizio.”

Le Cause della Decadenza del Calcio Italiano

Quali sono le motivazioni alla base del declino del calcio italiano? “Ci sono diversi fattori che hanno contribuito. Abbiamo perso la nostra identità e iniziato a copiare altri modelli; allo stesso tempo, i club si sono disinteressati ai giovani talenti,” ha spiegato Nesta. “Inoltre, va notato che i club non sono adeguatamente protetti: potrebbero investire anni sui giovani, ma poi vengono portati via.”

“Per davvero concentrarci sulle accademie giovanili, sono necessarie anche nuove leggi protettive. I giocatori devono avere la libertà di esprimersi. Oggi ci sono troppi schemi, anche a 12-13 anni si parla di sistemi e formazioni, quando invece dovrebbero puntare su flair e dribbling,” ha aggiunto il ex difensore. “Parlando in modo provocatorio, oggi stiamo allevando ‘polli in batteria’, buoni a passare ma privi di creatività.”

Negli ultimi anni, il fascino della Serie A è diminuito, con la Premier League che è emersa come il campionato di riferimento in Europa. “Tutto è correlato. La nazionale perde attaccamento perché non vince, e i calciatori di talento sono attratti da altre leghe, mentre una volta il sogno di tutti era giocare in Serie A,” ha argomentato Nesta. “Non siamo riusciti a costruire un campionato che stia in piedi da solo; siamo diventati bambini viziati, eredi di famiglie come Berlusconi, Moratti e Sensi. Da allora non siamo evoluti, specialmente per quanto riguarda stadi e infrastrutture, al contrario di quanto è riuscito in altre nazioni.”

Nesta ha messo in evidenza un altro punto cruciale nel discorso riguardante il futuro del calcio italiano: “È importante che i club tornino a investire nei talenti locali e che si crei una cultura di passione e identità.” Oltre a questo, è necessario un impegno per una modernizzazione delle infrastrutture. La creazione di stadi all’avanguardia e la specializzazione nei settori giovanili sono passi fondamentali per un ritorno ai vertici del calcio mondiale.

L’analisi di Nesta, supportata da dati e statistiche riguardanti i giovani calciatori formati nelle accademie italiane, dimostra che la lezione da apprendere è l’importanza di una solida inserzione dei giovani nel mondo professionistico. Il cammino verso la rinascita del calcio italiano passa attraverso un rinnovato interesse per i giovani talenti e un ritorno a ciò che ha reso grande il calcio italiano: passione, creatività e una forte identità calcistica.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Getty Images.

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