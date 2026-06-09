Repubblica: “Vergara, conferma o addio. In vendita solo per una maxi offerta”

Antonio Vergara continua a essere uno dei nomi più discussi dell’estate napoletana. Come evidenzia Repubblica, il futuro del talento cresciuto nel settore giovanile azzurro divide tifosi e osservatori tra chi lo considera uno dei pilastri del nuovo ciclo e chi, invece, vede nella sua eventuale cessione una preziosa opportunità per generare una significativa plusvalenza.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la maggior parte della tifoseria non ha dubbi e spinge per la permanenza del classe 2003. L’esplosione avvenuta nella seconda parte della scorsa stagione, favorita anche dall’emergenza infortuni che aveva colpito il reparto offensivo, ha messo in mostra tutte le qualità del giocatore: tecnica, personalità e capacità di incidere nelle partite più importanti.

Come sottolinea Repubblica, le reti realizzate contro Chelsea e Fiorentina hanno contribuito ad accendere i riflettori sul giovane attaccante campano, attirando l’interesse di diversi club europei. Il Tottenham segue da tempo la sua crescita, mentre nelle ultime settimane anche il Como di Cesc Fabregas avrebbe manifestato un concreto interesse per il calciatore, considerato un profilo ideale per rinforzare una squadra ambiziosa.

Nonostante gli apprezzamenti provenienti dall’estero, la posizione del Napoli appare piuttosto chiara. Repubblica evidenzia come Massimiliano Allegri consideri Vergara una pedina importante del progetto tecnico. La sua duttilità rappresenta infatti una risorsa preziosa: può essere impiegato sia come mezzala offensiva in un centrocampo a tre sia come trequartista alle spalle delle punte in un sistema più offensivo.

Anche il direttore sportivo Giovanni Manna condivide pienamente questa visione. Il club ritiene infatti che il ventitreenne abbia ancora ampi margini di crescita e possa diventare uno degli elementi più rappresentativi del Napoli del futuro. Dopo l’infortunio che ne ha interrotto la stagione a marzo, Vergara sta già lavorando per arrivare al massimo della condizione all’inizio della prossima annata.

Tuttavia, come ricorda Repubblica, nel calcio moderno nessun giocatore può essere considerato totalmente incedibile. Di fronte a una proposta economica fuori mercato, il Napoli sarebbe disposto a valutare qualsiasi scenario, compreso quello legato a Vergara. Lo stesso principio vale per altri elementi della rosa che potrebbero generare importanti introiti sul mercato.

La priorità della società resta infatti quella di alleggerire l’organico prima di completare nuove operazioni in entrata. In quest’ottica vengono monitorate le situazioni di Frank Anguissa, Vanja Milinkovic-Savic e Sam Beukema. Eventuali cessioni potrebbero sbloccare successivamente le operazioni in entrata programmate dalla dirigenza.

Sempre secondo Repubblica, il centrocampo rappresenta uno dei reparti maggiormente sotto osservazione. Qualora Anguissa dovesse lasciare Napoli, tornerebbero d’attualità profili come Richard Rios e Adrien Rabiot, entrambi molto apprezzati dall’area tecnica azzurra. Anche il nome di Matej Kovar resta nei radar del club per la porta, ma qualsiasi sviluppo dipenderà dalle decisioni riguardanti Milinkovic-Savic.

Al momento, però, il messaggio che arriva da Castel Volturno è chiaro: Antonio Vergara viene considerato una risorsa fondamentale per il presente e soprattutto per il futuro del Napoli. Solo un’offerta eccezionale potrebbe modificare una strategia che punta a valorizzare ulteriormente uno dei talenti più promettenti usciti negli ultimi anni dal vivaio azzurro.