Repubblica: Il restyling di Comune e Regione “Gli Europei 2032 al Maradona”

Il Napoli si avvicina all’anno del centenario con una consapevolezza sempre più chiara: la crescita futura del club dipenderà soprattutto dalla realizzazione di nuove infrastrutture. Come evidenzia Repubblica, stadio, centro sportivo e settore giovanile rappresentano oggi i pilastri sui quali costruire la sostenibilità economica e sportiva della società nel lungo periodo.

Secondo l’analisi di Repubblica, gli ultimi bilanci chiusi in passivo, nonostante i successi ottenuti sul campo tra lo scudetto del 2025 e il secondo posto della stagione appena conclusa, dimostrano come il modello attuale abbia raggiunto limiti difficili da superare senza nuove fonti di ricavo. L’aumento del fatturato viene considerato indispensabile per mantenere il Napoli stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In questo scenario si inserisce anche la proposta da circa 2,2 miliardi di euro presentata dal gruppo di investitori americani guidato da Matt Rizzetta. Come ricorda Repubblica, la trattativa si è sviluppata per diversi mesi senza però arrivare a una conclusione concreta. Aurelio De Laurentiis non avrebbe formalmente risposto all’offerta definitiva ricevuta dagli Stati Uniti e i contatti diretti tra le parti si sarebbero progressivamente raffreddati fino all’attuale situazione di stallo.

Al centro della riflessione della proprietà resta soprattutto il tema delle infrastrutture. Repubblica sottolinea come il Napoli continui a non partecipare al progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona, nonostante Regione Campania e Comune di Napoli abbiano deciso di procedere autonomamente con l’intervento. Le istituzioni hanno già stanziato complessivamente circa 250 milioni di euro per adeguare l’impianto in vista della candidatura agli Europei del 2032.

Il progetto definitivo dovrà essere presentato entro la fine di luglio agli organismi UEFA, con l’obiettivo di garantire alla città di Napoli un ruolo da protagonista nella manifestazione continentale. Tuttavia, la posizione della società azzurra resta invariata: De Laurentiis continua a preferire la costruzione di uno stadio di proprietà piuttosto che un coinvolgimento diretto nel restyling dell’impianto di Fuorigrotta.

Come evidenzia ancora Repubblica, il presidente azzurro continua infatti a valutare diverse aree per la realizzazione di un nuovo stadio. Tra le ipotesi più seguite figura quella dell’ex area industriale Q8 di San Giovanni a Teduccio, dove sono tuttora in corso gli interventi di bonifica. Nonostante i numerosi sopralluoghi effettuati negli ultimi mesi, il progetto non ha ancora raggiunto una fase operativa concreta.

Analoga situazione riguarda il nuovo centro sportivo. In attesa di individuare una soluzione definitiva, il Napoli starebbe lavorando per prolungare la permanenza a Castel Volturno almeno fino al 2028. Un’ipotesi che consentirebbe di garantire continuità alle attività della prima squadra e del settore giovanile, rinviando però ulteriormente la nascita della nuova cittadella sportiva.

Il vero nodo, secondo Repubblica, riguarda l’impatto economico di questa situazione. L’assenza di uno stadio di proprietà e di un centro sportivo moderno continua infatti a limitare sensibilmente le potenzialità di crescita del club. Per questo motivo il tema infrastrutturale viene considerato oggi ancora più importante delle vicende legate al possibile ingresso di investitori stranieri.

Mentre il dibattito sulla cessione della società resta sullo sfondo, il Napoli si trova quindi davanti a una sfida decisiva: costruire le basi strutturali necessarie per sostenere le proprie ambizioni sportive anche nei prossimi decenni.