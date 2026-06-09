Riprese di “Bentornati al Sud” iniziate a Castellabate: attori e data di uscita.

Riprese del Film “Bentornati al Sud” a Castellabate

Le riprese del tanto atteso sequel “Bentornati al Sud” iniziano oggi, lunedì 8 giugno 2026. Il film, che riporta sul grande schermo il celebre duo Alessandro Siani e Claudio Bisio, sarà ambientato nuovamente a Castellabate, un luogo già amato dai fan della saga. Questo progetto rappresenta un’importante ripartenza per i protagonisti dopo il successo di “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”, entrambi acclamati dal pubblico e campioni d’incassi.

La storia di “Bentornati al Sud” continua a intrattenere gli spettatori, a distanza di 16 anni dai primi capitoli. I fan potranno riassaporare il mix di comicità e emozioni che contraddistingue questa saga cinematografica, incorniciata dalle splendide location del Cilento. Castellabate, con la sua bellezza mozzafiato, sarà nuovamente protagonista, offrendo scenari unici che accompagneranno le avventure dei personaggi.

Accanto ai protagonisti Siani e Bisio, il cast include volti noti che hanno reso celebri i precedenti film, come Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone e Salvatore Misticone. La partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini aggiunge un ulteriore elemento di interesse a questa nuova produzione. La sinergia tra attori esperti e volti emergenti promette di arricchire ulteriormente la trama e di coinvolgere il pubblico.

Informazioni sulle Riprese e Impatti sulla Viabilità

Le riprese si svolgeranno per un periodo di circa 7 settimane, con una particolare attenzione alle strade, ai vicoli e alle piazze di Castellabate. Oltre a queste suggestive location, alcune scene verranno girate a Roma e Milano, ampliando così l’orizzonte del progetto. Si prevede che “Bentornati al Sud” possa raggiungere le sale cinematografiche italiane tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, un’attesa che promette di riservare emozioni e risate al pubblico.

Per facilitare le riprese, il Comune di Castellabate ha messo in atto una serie di misure straordinarie per la viabilità. A partire dall’8 giugno 2026, è stata emessa un’ordinanza dal Comando di Polizia Municipale, regolamentando temporaneamente la circolazione nel capoluogo. Ciò implica la possibilità di rallentamenti e disagi lungo la SP61 e nelle strade limitrofe, fino al 13 giugno. Gli organizzatori fanno appello alla collaborazione di cittadini, residenti e visitatori per seguire la segnaletica temporanea e rispettare le indicazioni del personale di polizia ed organizzazione.

Il sindaco di Castellabate ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare le riprese di questo film, che rappresenta un’importante opportunità per promuovere il nostro territorio. Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione di tutti durante questo periodo. Le riprese cinematografiche non solo porteranno visibilità, ma rappresentano anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità.”

L’Impulso per il Turismo e l’Economia Locale

Il ritorno della troupe cinematografica a Castellabate non solo porterà entusiasmo tra i fan della saga, ma rappresenta anche una spinta significativa per il settore turistico e l’economia locale. Infatti, la presenza di volti noti attrarrà l’attenzione di media e spettatori, creando un interesse autentico verso la bellezza e le peculiarità di Castellabate. Questo, a sua volta, potrebbe incrementare il flusso di turisti nella regione, già nota per le sue meraviglie naturali e culturali.

Il Comune ha già previsto una serie di iniziative collaterali per valorizzare l’evento e coinvolgere la comunità. In programma ci sono incontri e attività che mirano a far conoscere il progetto cinematografico e il suo impatto positivo per la località. La promozione della cultura e delle tradizioni locali sarà un elemento centrale per attrarre visitatori e rendere Castellabate un vero e proprio set cinematografico all’aperto.

Le aspettative per questo progetto sono alte, e l’energia positiva che circonda le riprese di “Bentornati al Sud” è palpabile. Gli amanti del cinema e della bella vita cilentana possono prepararsi a vivere un’estate ricca di emozioni e colpi di scena tra le meraviglie di Castellabate.

Per ulteriori informazioni, visitate i siti ufficiali del Comune di Castellabate e delle produzioni cinematografiche coinvolte.

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