9 Giugno 2026

Gazzetta dello Sport: “Napoli, asse argentino per il futuro”

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Il Napoli continua a costruire il proprio futuro guardando ai giovani talenti internazionali e una delle direttrici più calde porta ancora una volta in Argentina. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, tra Castel Volturno e Buenos Aires si è sviluppato un filo diretto che potrebbe presto tradursi in nuove operazioni di mercato, nel segno di una tradizione che lega da sempre il club azzurro ai calciatori argentini.

Secondo quanto evidenziato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, uno dei profili maggiormente monitorati è quello di Oscar Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors che da tempo figura nei dossier dell’area scouting azzurra. Il ventiduenne esterno offensivo è considerato un prospetto di assoluto valore e rappresenta una delle opzioni più interessanti per rinforzare la corsia destra offensiva del Napoli.

Come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il contratto di Zeballos scadrà il 31 dicembre 2026 e il Boca Juniors sta lavorando per evitare di perdere il giocatore senza ottenere un ritorno economico adeguato. Il Napoli segue la situazione con attenzione e potrebbe tentare di anticipare la concorrenza attraverso un’operazione economicamente sostenibile, sfruttando la particolare situazione contrattuale dell’argentino.

L’esterno offensivo viene considerato un elemento ideale per aumentare qualità e profondità nel reparto offensivo. La sua capacità di creare superiorità numerica e di agire sulla fascia destra si sposerebbe perfettamente con le esigenze tattiche della squadra che Massimiliano Allegri sta contribuendo a modellare insieme alla dirigenza.

Parallelamente, Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come Giovanni Manna continui a lavorare anche sul fronte dei terzini. Uno dei nomi tornati prepotentemente d’attualità è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia. Il dirigente azzurro aveva già tentato di portarlo a Napoli la scorsa estate, arrivando molto vicino alla conclusione dell’operazione prima che le priorità di mercato cambiassero improvvisamente.

L’infortunio di Lukaku nell’agosto dello scorso anno spinse infatti il club a concentrare le proprie risorse su altre esigenze, facendo sfumare un affare che sembrava ormai ben avviato. Oggi il profilo dello spagnolo resta particolarmente apprezzato per caratteristiche tecniche, età e margini di crescita.

Nella lista degli osservati speciali rimangono anche Dodò della Fiorentina e Valinčić, ma il ritorno di interesse per Juanlu Sanchez conferma la volontà del Napoli di intervenire con decisione sulla fascia destra. L’obiettivo è affiancare un’alternativa credibile a Giovanni Di Lorenzo, che ad agosto compirà 33 anni e dovrà affrontare una stagione lunga e impegnativa su più competizioni.

Come ricorda ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club non intende rivoluzionare l’organico costruito negli ultimi anni. La strategia punta piuttosto a inserire giovani di prospettiva all’interno di una struttura già competitiva. Per questo motivo le eventuali operazioni a centrocampo restano subordinate alle possibili uscite di giocatori come Anguissa o Vergara.

In difesa continua invece a occupare una posizione privilegiata Mario Gila, considerato il primo obiettivo per rafforzare il reparto arretrato. Qualora dovessero verificarsi movimenti in mediana, i nomi di Richard Rios e Adrien Rabiot resterebbero tra i principali candidati per un eventuale innesto.

L’impressione, però, è che il cuore del progetto estivo del Napoli passi soprattutto dalla corsia destra. Tra il talento argentino di Zeballos e il profilo spagnolo di Juanlu Sanchez, Manna lavora per consegnare ad Allegri freschezza, qualità e prospettiva. Nel segno di una tradizione che continua a legare Napoli all’Argentina e ai suoi talenti.

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