Il Mattino: “Napoli, Allegri riparte dai bocciati: Beukema, Lang e Lucca chiamati al riscatto”

Massimiliano Allegri potrebbe trovare una parte importante del nuovo Napoli senza bisogno di intervenire immediatamente sul mercato. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il tecnico livornese è pronto a valutare attentamente quei giocatori che nella scorsa stagione non sono riusciti a rispettare le aspettative, nonostante gli importanti investimenti sostenuti dal club per portarli in azzurro.

Secondo quanto evidenziato da Pino Taormina su Il Mattino, Sam Beukema, Noa Lang e Lorenzo Lucca rappresentano i simboli di un mercato costato complessivamente circa 100 milioni di euro e che non ha prodotto i risultati sperati. Una situazione che oggi impone riflessioni ma che non sembra orientare il Napoli verso una rapida dismissione dei tre calciatori.

Il caso meno negativo è probabilmente quello di Beukema. Come sottolinea Pino Taormina su Il Mattino, il difensore olandese ha comunque accumulato 32 presenze tra campionato e coppe, trovando spazio anche in Champions League. Tuttavia il finale di stagione, con la perdita progressiva di centralità nelle gerarchie tecniche, ha lasciato molte perplessità.

Lo stesso centrale avrebbe manifestato la volontà di riscattarsi e di riconquistare la fiducia dell’ambiente. La sensazione è che Allegri possa rappresentare per lui un’opportunità importante per rilanciarsi e valorizzare le qualità che avevano convinto il Napoli a investire circa 30 milioni di euro sul suo cartellino.

Più complicata la situazione di Noa Lang e Lorenzo Lucca. Pino Taormina su Il Mattino ricorda come entrambi abbiano lasciato Napoli già nel mercato di gennaio dopo una prima parte di stagione fortemente deludente. Le difficoltà non sarebbero state soltanto tecniche ma anche legate alla gestione del gruppo e ad atteggiamenti che Antonio Conte non avrebbe particolarmente apprezzato.

Lang, passato successivamente al Galatasaray, non è riuscito a lasciare un segno profondo neppure in Turchia, pur conquistando il titolo nazionale. Con la maglia del Napoli ha totalizzato appena 27 presenze e una sola rete, numeri molto lontani dalle aspettative generate al momento del suo arrivo.

Anche Lucca non è riuscito a trovare continuità. Dopo appena quattro presenze da titolare in azzurro, l’attaccante si è trasferito al Nottingham Forest senza però riuscire a imporsi neppure in Premier League. Un percorso che ha ulteriormente ridimensionato il valore di mercato del centravanti.

Come evidenzia ancora Pino Taormina su Il Mattino, proprio la questione economica rappresenta uno dei motivi principali che spingono il Napoli a puntare sul recupero dei tre calciatori. Una cessione immediata comporterebbe infatti pesanti minusvalenze rispetto agli investimenti sostenuti nell’estate precedente.

Per questo motivo Allegri avrebbe già manifestato apertura nei confronti di tutti gli elementi considerati ai margini nella gestione Conte. Il nuovo allenatore ritiene che nessuno sia irrecuperabile e che diversi giocatori possano beneficiare di un contesto tecnico differente.

La filosofia della società appare chiara. Dopo aver speso le risorse generate dalle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia per ampliare e rafforzare la rosa, il Napoli non intende disperdere il patrimonio tecnico ed economico rappresentato da questi investimenti.

Secondo Pino Taormina su Il Mattino, il ritiro di Dimaro sarà il primo vero banco di prova per Beukema, Lang e Lucca. Da possibili delusioni di mercato a protagonisti di una rinascita tecnica: il nuovo ciclo di Allegri potrebbe partire proprio dalla loro capacità di ribaltare i giudizi maturati nell’ultima stagione.