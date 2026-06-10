Incendio devasta campo rom di Napoli: colonna di fumo tossico visibile in tutta la città.

Incendio al Campo Rom di Scampia: Situazione Critica a Napoli

Nella notte scorsa, un incendio di vaste proporzioni è scoppiato al campo rom di Scampia, un’area periferica di Napoli. Le fiamme hanno costretto le autorità a mettere in atto procedure di evacuazione per le famiglie presenti, generando disagi significativi per l’intera città a causa della nube di fumo tossico che ha invaso l’aria circostante.

Segnalazioni tramite social media hanno rivelato una colonna di fumo nero che, accumulandosi, ha reso l’atmosfera quasi irrespirabile per i residenti dei quartieri limitrofi. Gli assessori comunali e i servizi di emergenza sono stati attivati in tempi rapidi per intervenire e garantire la sicurezza dei cittadini.

Chiara Marciani, assessora alle Politiche Sociali e al Welfare del Comune di Napoli, ha partecipato alla riunione urgente del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), convocata dal Prefetto Michele di Bari. Questa riunione ha avuto l’obiettivo di coordinare le operazioni di soccorso e valutare le necessarie misure di sicurezza per la popolazione colpita dall’incendio.

Un Intervento Complesso e Tempestivo delle Autorità

Alla riunione hanno preso parte, oltre alla Marciani, vari esponenti della Protezione Civile locale e regionale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, e del 118. L’incendio ha interessato un’area di circa 100 mq, richiedendo l’evacuazione immediata di circa 60 persone, delle quali molte in condizioni di vulnerabilità, come abitanti in situazioni di precarietà economica e sociale.

Le unità dei Vigili del Fuoco sono arrivate rapidamente, lavorando in sinergia con gli altri corpi di soccorso per garantire la sicurezza dei luoghi colpiti. Grazie alla loro prontezza d’azione, il rogo è stato circoscritto in tempi brevi. I Vigili del Fuoco hanno anche utilizzato un Carro Aria, un mezzo logistico per ricaricare le bombole ad aria respirabile sul posto, al fine di facilitare le operazioni di spegnimento e smassamento del materiale combusto.

Sulla viabilità, la Polizia Locale e quella Provinciale hanno monitorato le condizioni di visibilità sulle strade SP1 e SP500, senza necessitare di chiusura al traffico. Con la situazione sotto controllo, si sono anche attivate le strutture dei Servizi Sociali del Comune di Napoli per creare un’area di accoglienza temporanea, situata a una distanza di sicurezza dal rogo, per fornire riparo ai nuclei familiari costretti a lasciare le loro abitazioni.

Attività di Supporto Post-Evento e Sicurezza Abitativa

“Siamo sul campo fin dalle prime ore dell’emergenza”, ha dichiarato Chiara Marciani, sottolineando l’impegno dei servizi sociali comunali nel gestire questa crisi. Gli uffici sono attualmente coinvolti nel fornire supporto assistenziale e psicologico agli evacuati, mentre pianificano le operazioni di sgombero in sicurezza delle abitazioni e i successivi percorsi per riallocare le famiglie colpite.

L’obiettivo primario è garantire soluzioni abitative dignitose e tutele adeguate, iniziando dalle fasce più vulnerabili, come i bambini e le persone anziane. Per affrontare la delicata situazione, gli assistenti sociali stanno lavorando a stretto contatto con diverse organizzazioni e enti di beneficenza per garantire un supporto che vada oltre l’emergenza immediata.

Il Comune di Napoli ha avviato anche una campagna informativa per sensibilizzare la cittadinanza riguardo le normative di sicurezza e prevenzione incendi, evidenziando l’importanza di un maggior controllo sulle aree a rischio ed il potenziamento dei mezzi di emergenza. Le autorità stanno collaborando per sfruttare questa crisi come un’opportunità per migliorare le infrastrutture e i servizi di assistenza nelle aree vulnerabili.

Monitoraggi ambientali e valutazioni continue sulla sicurezza della qualità dell’aria saranno effettuati per tutelare la salute pubblica. Si stima che il rogo abbia avuto impatti a lungo termine sulla qualità dell’aria nella zona, rendendo necessario un intervento costante e mirato da parte delle autorità competenti.

Rimanete connessi per ulteriori aggiornamenti mentre la situazione continua a evolversi. Per altre informazioni, consultate le fonti ufficiali disponibili, tra cui il sito del Comune di Napoli e la Protezione Civile.

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