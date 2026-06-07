Gazzetta dello Sport: “Napoli, assalto a Gila”

Mario Gila continua a essere uno dei nomi più caldi per il mercato del Napoli. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando da settimane sul difensore spagnolo della Lazio, profilo particolarmente apprezzato anche da Massimiliano Allegri, che lo avrebbe già voluto in passato durante la sua esperienza al Milan.

Il centrale catalano, che compirà 26 anni ad agosto, rappresenta uno degli obiettivi prioritari per rinforzare il reparto arretrato azzurro. Tuttavia, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Secondo quanto evidenziato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito continua a valutare il giocatore circa 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera eccessiva soprattutto alla luce della situazione contrattuale del difensore, in scadenza nel 2027.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Napoli disponga già di una difesa importante, costruita negli ultimi anni attraverso investimenti significativi. Buongiorno e Beukema rappresentano i pilastri del progetto, ai quali si aggiungono Rrahmani, Rafa Marin e Marianucci. Proprio per questo Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a spingersi fino alle richieste economiche formulate dalla Lazio.

Secondo Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport, uno degli aspetti che rende complicata l’operazione riguarda anche l’accordo stipulato tra Lazio e Real Madrid al momento dell’acquisto del giocatore: il club spagnolo ha infatti diritto al 50% della futura rivendita, fattore che spinge Lotito a mantenere alta la valutazione del cartellino.

Nonostante ciò, il gradimento del Napoli nei confronti del giocatore è reale e consolidato. La Gazzetta dello Sport evidenzia come Gila venga considerato il profilo ideale per abbassare l’età media della retroguardia e aggiungere ulteriore leadership a un reparto che negli ultimi anni ha garantito solidità e risultati. Dopo quattro stagioni in Serie A e oltre cento presenze con la maglia biancoceleste, lo spagnolo conosce perfettamente il campionato italiano e rappresenterebbe un innesto immediatamente pronto per le ambizioni europee del club.

Il quotidiano sportivo spiega inoltre che il Napoli gode già del gradimento del calciatore. Allegri apprezza particolarmente le sue caratteristiche tecniche e la sua personalità, mentre il progetto azzurro e la prospettiva di disputare la Champions League rappresentano elementi particolarmente graditi al difensore.

Per il momento, però, la distanza economica resta significativa. Come evidenzia ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, serviranno nuove interlocuzioni e probabilmente una revisione delle richieste iniziali della Lazio affinché l’operazione possa entrare concretamente nel vivo. Il Napoli continua a monitorare la situazione, convinto che il tempo possa rendere la trattativa più favorevole.