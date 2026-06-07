Emergenza a Procida: cinque persone salvate da una barca in pericolo di affondamento.

Momenti di tensione nelle acque di Procida

Un’operazione di salvataggio in mare

Procida, sabato 6 giugno 2026 – Oggi pomeriggio si sono vissuti attimi di panico nelle acque che circondano l’isola di Procida, quando un’imbarcazione da diporto di circa 12 metri ha cominciato a imbarcare acqua a causa di una falla nello scafo. L’emergenza è stata segnalata alle 15.20 alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, che ha prontamente attivato le procedure di soccorso.

A bordo del motoscafo in difficoltà si trovavano cinque persone, tra cui tre minori, il che ha reso l’intervento ancora più urgente. La Direzione Marittima di Napoli ha attivato immediatamente il dispositivo SAR (Search and Rescue), in modo da garantire un’assistenza rapida e sicura.

Intervento sul posto

La prima unità ad arrivare sul luogo dell’emergenza è stata il battello veloce GC 186 della Guardia Costiera di Procida, impegnato in operazioni di vigilanza nelle vicinanze. Grazie all’efficienza del suo equipaggio, è stato possibile procedere in breve tempo al trasbordo e alla messa in sicurezza di tutte le persone a bordo dell’imbarcazione in difficoltà. Particolare attenzione è stata prestata alle condizioni dei tre bambini presenti, ai quali sono stati forniti supporto e conforto.

Con l’arrivo della motovedetta CP 807, inviata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, sono state avviate le operazioni di svuotamento dello scafo attraverso una motopompa. Il lavoro degli operatori è stato facilitato dalla competenza e dal coordinamento della Sala Operativa di Napoli, che ha monitorato costantemente l’evoluzione della situazione.

Le operazioni di salvataggio, purtroppo, sono state rese più complesse a causa del rafforzamento del vento di maestrale, che ha complicato le manovre in mare. Tuttavia, gli equipaggi hanno dimostrato grande professionalità e determinazione. È stato deciso di rimorchiare l’imbarcazione fino al porto di Marina Chiaiolella, dove è stata condotta e messa in sicurezza.

Il pronto intervento della Capitaneria di Porto ha messo in luce l’importanza della preparazione e della risposta rapida in situazioni di emergenza. Le azioni coordinate hanno permesso di evitare gravi conseguenze e di proteggere la vita umana, un obiettivo fondamentale per le autorità marittime.

Raccomandazioni per la sicurezza in mare

La sicurezza in mare è un tema cruciale, soprattutto nei mesi estivi quando il numero di imbarcazioni aumenta notevolmente. È fondamentale che tutti i cittadini e gli amanti del mare seguano alcune raccomandazioni di base:

Controllare sempre l’attrezzatura: Prima di salpare, è indispensabile verificare che l’imbarcazione sia in buone condizioni e che non ci siano perdite o altre problematiche. Indossare i dispositivi di galleggiamento: Tutti i passeggeri devono avere un giubbotto di salvataggio a bordo, per garantire la propria sicurezza in caso di necessità. Monitorare le condizioni meteorologiche: È importante informarsi sulle previsioni del tempo e adattare il proprio itinerario alle condizioni del mare. Non navigare mai da soli: È sempre consigliabile navigare in compagnia, in modo da avere assistenza in caso di emergenze. Segnalare eventuali problemi: Non esitate a contattare la Capitaneria di Porto in caso di difficoltà, anche prima che la situazione diventi critica.

In base al rapporto fornito dalla Capitaneria di Porto, l’intervento tempestivo ha dimostrato la preparazione e il valore del personale in situazioni di emergenza. È quindi importante continuare a mantenere alta la guardia sulla sicurezza in mare. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della Guardia Costiera qui.

L’operazione di salvataggio odierna a Procida testimonia l’importanza della sinergia tra le diverse autorità marittime e la prontezza con cui riescono a rispondere a situazioni di crisi. Assicurarsi che tutti siano a conoscenza delle procedure di sicurezza è essenziale per rendere il mare un luogo sicuro e piacevole per tutti.

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