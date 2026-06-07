7 Giugno 2026

Tuttosport: “Lavezzi incorona Allegri: «È un vincente, farà bene al Napoli»”

redazione 7 Giugno 2026
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Ezequiel Lavezzi continua a essere uno dei simboli più amati della storia recente del Napoli. Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante argentino è tornato a parlare del club azzurro, del nuovo corso targato Massimiliano Allegri e di alcuni giovani talenti che potrebbero rappresentare il futuro della squadra partenopea.

L’ex numero 22 ha partecipato all’evento benefico “Live The Dream” andato in scena allo stadio Stirpe di Frosinone, mostrando ancora una volta lampi della sua classe. Intervistato da Tuttosport, Lavezzi ha raccontato le emozioni vissute durante la serata: «Ringrazio Paolo Parrillo e Alessio Dezi per l’invito. Sono contento di aver partecipato a una serata del genere: anche perché il ricavato andava in beneficenza. In più in questo evento c’era la possibilità di far giocare i tifosi e la gente comune insieme a noi. Ci siamo divertiti».

Nonostante il ritiro dal calcio professionistico sia arrivato da diversi anni, il Pocho continua a ricevere affetto ovunque torni in Italia. A Tuttosport ha spiegato: «Ormai ho smesso, però è stato bello giocare qui così come l’altra sera al Maradona. Ogni volta che torno in Italia vengo travolto dall’affetto della gente. Per me hanno un amore incredibile e voglio ringraziarli. È una cosa che mi rende orgoglioso e fa molto piacere: vuol dire che ho fatto bene nel campionato italiano e ho lasciato un bel ricordo».

Parlando del Napoli, Lavezzi non ha nascosto il suo attaccamento ai colori azzurri. Nell’intervista concessa a Tuttosport ha dichiarato: «Ho vissuto anni bellissimi al Napoli: anche dall’Argentina lo seguo sempre. Ci tengo e voglio tanto bene alla squadra: il legame con la città rimane molto forte».

Sul percorso recente del club, l’argentino ha espresso un giudizio estremamente positivo. Come riportato da Tuttosport, Lavezzi ha sottolineato: «Il Napoli ha aperto ed è ancora dentro un ciclo vincente. Hanno conquistato il campionato meritatamente l’anno scorso e in questa stagione sono finiti secondi nonostante i tanti infortuni, vincendo comunque la Supercoppa. Il club negli ultimi anni è cresciuto davvero tanto».

Tra i ricordi più belli della sua esperienza partenopea, il Pocho sceglie senza esitazioni la finale di Coppa Italia contro la Juventus. A Tuttosport ha raccontato: «Scelgo la vittoria della Coppa Italia a Roma, 2-0 contro la Juve. Il Napoli non vinceva da tanto tempo e c’era un’attesa pazzesca per quella partita: quel successo è stato un’emozione incredibile».

Particolarmente interessanti le parole dedicate a Massimiliano Allegri, ormai destinato a guidare il nuovo Napoli. Lavezzi ha spiegato a Tuttosport: «Allegri è un grandissimo allenatore. Sono convinto che farà bene al Napoli. Max è un vincente e sa come arrivare al successo. La pallonata che gli tirai in un Napoli-Cagliari? Cose di campo quando c’è tensione, ma finì subito lì. Tra noi c’è sempre stato rispetto».

Tra i calciatori che più apprezza nel panorama attuale, l’ex attaccante azzurro ha indicato Khvicha Kvaratskhelia. A Tuttosport ha dichiarato: «Mi piace tanto Kvaratskhelia. Dribbling simili ai miei? Non mi piacciono i paragoni. In comune abbiamo però lo stesso percorso tra Napoli e Parigi».

Spazio poi ai giovani talenti argentini. Sul possibile obiettivo azzurro Exequiel Zeballos, Lavezzi ha affermato a Tuttosport: «È un esterno molto forte, anche se ha avuto un po’ di lesioni e infortuni. Mi piace. Salta l’uomo facilmente e oggi ci sono pochi elementi così. È veloce e ha un bel dribbling. Lo vedrei bene a Napoli».

Alla domanda su un altro talento da consigliare al calcio italiano, il Pocho non ha avuto dubbi: «Dico Thiago Almada. Ha colpi straordinari».

Infine, Lavezzi ha speso parole importanti anche per due giovani osservati speciali del Napoli. Come riportato da Tuttosport, l’argentino ha dichiarato: «Stanno crescendo bene. Sono due ragazzi forti e di qualità. Possono diventare dei grandi giocatori», riferendosi ad Antonio Vergara e Alisson Santos.

A distanza di anni, il rapporto tra Lavezzi e Napoli continua dunque a essere speciale. E mentre il club si prepara ad aprire l’era Allegri, uno dei protagonisti più amati della storia recente azzurra guarda al futuro con ottimismo e con la convinzione che il Napoli possa continuare a essere protagonista.

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