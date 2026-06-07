7 Giugno 2026

Notte delle Chiese a Napoli: magie, percorsi affascinanti e spettacoli nei luoghi sacri.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
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Venerdì 5 giugno 2026 si svolgerà in tutta Italia la Lunga Notte delle Chiese, un evento noto come la “Notte Bianca” nei luoghi sacri. A Napoli e in Campania, questa manifestazione darà il via a una varietà di iniziative culturali e spirituali, tutte con ingresso gratuito.

Lunga Notte delle Chiese: Un Evento di Cultura e Spiritualità

La Lunga Notte delle Chiese, organizzata dall’Associazione Belluno La Notte e in collaborazione con le diocesi, è un’iniziativa che da oltre un decennio apre le porte di chiese, santuari e monasteri. Quest’anno, l’evento non si limita a una sola città ma si estende a diverse località lungo tutta la penisola italiana. La manifestazione promuove la cultura, l’arte, la musica e la riflessione, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Le iniziative in programma prevedono concerti, spettacoli, visite guidate, laboratori e momenti di preghiera. Questo mosaico di esperienze vuole rendere le chiese luoghi aperti e accoglienti per tutti. Attraverso programmi ben congegnati, i partecipanti hanno l’opportunità di scoprire il patrimonio storico e artistico del nostro Paese.

In Campania, ci saranno numerose parrocchie aperte fino a tarda notte. In provincia di Avellino, la Chiesa di San Giovanni Battista ad Avella e la Cattedrale di Santa Maria Assunta saranno accessibili fino alle 22:00. In provincia di Salerno, la Parrocchia Gesù Risorto e il Convento San Francesco di Bracigliano offriranno una calorosa accoglienza a tutti i visitatori. Ma le sorprese non finiscono qui: anche Napoli partecipa attivamente a questo evento speciale.

I Luoghi di Culto a Napoli e in Campania

Vari luoghi di culto a Napoli prenderanno parte alla Lunga Notte delle Chiese. Tra questi:

  • Chiesa di San Nicola a Pistaso, via San Biagio dei Librai
  • Parrocchia Santa Maria della Rotonda
  • Chiesa di S. Maria degli Angeli, Marano di Napoli
  • Reale Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione, Portici
  • Chiesa dello Spirito Santo, Castellammare di Stabia
  • Chiesa di San Francesco D’Assisi a Boscotrecase

Il tema dell’edizione 2026 è “#HOME – Francesco, va’ e ripara la mia casa”. Una delle novità di quest’anno è la partecipazione della chiesa di San Nicola a Pistaso, che finalmente torna a svolgere un ruolo attivo nella comunità, dopo un lungo periodo di abbandono.

La Chiesa di San Nicola a Pistaso è un edificio ricco di storia. Originariamente, era un edificio civile, uno dei Sedili minori, che risale all’epoca medievale. Nel 1660, è stata riconvertita in chiesa e nel 1821 è diventata la sede dell’Arciconfraternita dei sediari e dei facchini, intitolata a San Michele Arcangelo. Attualmente, il luogo custodisce un prezioso patrimonio storico e culturale, con una fantastica esposizione di un grande Presepio in stile settecento.

Durante la Lunga Notte delle Chiese, la chiesa di San Nicola a Pistaso rimarrà aperta fino alle 20:30, offrendo diverse visite guidate ai “Tesori di San Nicola a Pistaso” e al Grande Presepio, a cadenza oraria, con ultimo ingresso alle 19:30. Grazie alla collaborazione con l’Associazione I Sedili di Napoli ETS, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera ricca di storia.

Inoltre, ci saranno interventi musicali dell’Ensemble “Musica Reservata”, noto per l’esecuzione di villanelle e musiche da danza storica d’epoca rinascimentale. Gli artisti, vestiti con costumi d’epoca, trasporteranno il pubblico in un viaggio nel tempo, evocando le atmosfere della Napoli spagnola.

Quest’anno, la Lunga Notte delle Chiese si preannuncia un evento imperdibile per chiunque desideri esplorare la ricchezza culturale e spirituale del nostro Paese. Non solo sarà un’opportunità per visitare luoghi storici, ma anche un momento di riflessione e di celebrazione della comunità. L’ingresso gratuito offre a tutti la possibilità di partecipare, rendendo l’evento accessibile a ogni cittadino.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, visita il sito ufficiale [Associazione Belluno La Notte](https://www.lanottedellechiese.it).

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