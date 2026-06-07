Il Mattino: “Napoli, Rizzetta esce allo scoperto: «Parliamo da sei mesi». Ma De Laurentiis non apre alla cessione”

L’interesse del gruppo guidato da Matt Rizzetta per il Napoli continua a far discutere, ma la posizione di Aurelio De Laurentiis resta immutata. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il proprietario del Napoli Basket e del Campobasso ha deciso di uscire allo scoperto durante il podcast Business of Soccer di Bloomberg, rivelando l’esistenza di contatti con il presidente azzurro che andrebbero avanti da circa sei mesi.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Rizzetta ha parlato di «conversazioni» e non di una vera e propria trattativa. Una distinzione non casuale, visto che De Laurentiis non ha mai manifestato la volontà di mettere in vendita il club. Dietro l’operazione ci sarebbe un gruppo di investitori statunitensi che avrebbe predisposto una proposta da circa 2,2 miliardi di euro per rilevare la società partenopea.

Nel corso dell’intervento, ripreso da Pino Taormina su Il Mattino, Rizzetta ha spiegato di aver instaurato un dialogo costante con la famiglia De Laurentiis, sottolineando il rispetto per il percorso compiuto dall’attuale presidente.

«Abbiamo trascorso sei mesi a conoscere la famiglia De Laurentiis. Aurelio ha acquistato il Napoli dopo il fallimento e lo ha trasformato in uno dei marchi calcistici più importanti al mondo. Le conversazioni sono diventate via via più serie, ma non posso aggiungere molto altro», ha dichiarato il manager italo-americano.

Rizzetta ha inoltre raccontato uno degli aspetti che più lo hanno colpito durante i colloqui con il patron azzurro: il concetto di eredità e responsabilità verso il popolo napoletano.

«De Laurentiis mi ha detto che ha una responsabilità verso cento milioni di napoletani nel mondo e che, qualora il Napoli dovesse essere ceduto, dovrebbe finire nelle mani della persona giusta», ha spiegato.

Tuttavia, come evidenzia ancora Il Mattino, la posizione del numero uno azzurro continua a essere estremamente chiara. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di vendere il Napoli e non prende in considerazione nemmeno l’ipotesi di una cessione parziale delle quote societarie.

Non è la prima volta che il presidente viene accostato a possibili operazioni di vendita. In passato si era parlato di offerte miliardarie provenienti dall’estero, ma ogni tentativo si è scontrato con la ferma volontà dell’imprenditore romano di mantenere il controllo del club.

Anche durante la recente presentazione dei ritiri estivi, ricorda Pino Taormina su Il Mattino, De Laurentiis ha mostrato di essere totalmente concentrato sul futuro sportivo della società, tra il progetto legato al nuovo centro sportivo, il tema stadio e la costruzione del Napoli affidato a Massimiliano Allegri.

Le parole pronunciate poche settimane fa rappresentano probabilmente la sintesi più efficace del suo pensiero:

«Il problema non sono i soldi, ma capire se il successore può intraprendere questa impresa con il cuore».

Al momento, dunque, il quadro non cambia. Rizzetta continua a coltivare il sogno Napoli, ma De Laurentiis resta saldamente al comando e non lascia intravedere spiragli per una cessione imminente del club.