9 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Gila resta il primo obiettivo: Manna insiste nonostante il muro della Lazio”

redazione 9 Giugno 2026
461ed4df08

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa in vista della nuova stagione e il nome in cima alla lista resta quello di Mario Gila. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrale spagnolo della Lazio è considerato il profilo ideale per completare il reparto che Massimiliano Allegri avrà a disposizione nel prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del difensore catalano. Il presidente biancoceleste avrebbe garantito a Gennaro Gattuso la volontà di fare il possibile per trattenere il giocatore, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e l’assenza di progressi concreti sul fronte del rinnovo.

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe pronta a prendere in considerazione una cessione soltanto davanti a un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Una valutazione elevata che trova spiegazione anche nell’accordo stipulato con il Real Madrid al momento dell’acquisto del difensore. Il club spagnolo, infatti, conserva il 50% dell’incasso derivante da una futura rivendita, circostanza che riduce sensibilmente il margine economico per la società capitolina.

Nonostante le difficoltà, il Napoli continua a monitorare la situazione con attenzione. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come uno degli aspetti più favorevoli all’operazione sia rappresentato dalla volontà dello stesso Gila. Il difensore gradirebbe infatti un trasferimento in azzurro e vedrebbe positivamente la possibilità di entrare a far parte del nuovo progetto guidato da Allegri.

Il direttore sportivo Giovanni Manna segue il giocatore ormai da diversi mesi e lo considera il rinforzo prioritario per la retroguardia. Il feeling tra il Napoli e il difensore spagnolo è consolidato, ma la trattativa si preannuncia lunga e complessa, soprattutto per la posizione rigida mantenuta dalla Lazio.

Parallelamente, la dirigenza azzurra continua a valutare anche il rafforzamento della corsia destra. Tra i profili seguiti con maggiore interesse figurano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e Dodò della Fiorentina. Il primo, classe 2004, viene valutato circa 22,5 milioni di euro dal club belga ed è seguito anche dal Tottenham. Il secondo, invece, rappresenta una soluzione più esperta e con un costo inferiore, stimato intorno ai 15 milioni di euro.

Anche Dodò, come Gila, si avvicina alla scadenza contrattuale del 2027 senza che vi siano segnali concreti di rinnovo. Una situazione che potrebbe favorire eventuali sviluppi di mercato nei prossimi mesi, anche se sul brasiliano resta vigile pure la Roma.

Infine, il Napoli continua a lavorare sulla questione portiere. Il nome più seguito resta quello di Matej Kovar, estremo difensore della nazionale ceca e del PSV Eindhoven. Il ventiseienne ha conquistato l’ultimo campionato olandese e gode della stima dell’area tecnica azzurra. Un suo eventuale arrivo sarebbe però subordinato alla partenza di uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, attualmente i due principali candidati a difendere la porta azzurra nella prossima stagione.

Altro

stadio Maradona_ Terremoto

Repubblica: Il restyling di Comune e Regione “Gli Europei 2032 al Maradona”

redazione 9 Giugno 2026
allegri-max-1-800x600

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri studia la rosa: Anguissa decisivo, Gila primo obiettivo per la difesa”

redazione 8 Giugno 2026
00c041b885

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri attende il via libera: Manna accelera sul mercato per il nuovo ciclo azzurro”

redazione 8 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-07 072841

Repubblica: “Napoli, De Laurentiis respinge l’assalto americano: il club non è in vendita”

redazione 7 Giugno 2026
c5e57efe69

Corriere dello Sport: “Napoli, linea verde e qualità: Rios, Gila e Kovar nel progetto di Allegri”

redazione 7 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-06 081934

Repubblica: “De Laurentiis rilancia il player trading: il Napoli torna al modello delle plusvalenze”

redazione 6 Giugno 2026
lukaku-dazn(1)

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri studia Lukaku: Big Rom si gioca il futuro in azzurro”

redazione 6 Giugno 2026
Falso in bilancio, De Laurentiis non ha paura: Parla l'avvocato del Napoli

Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis tra Allegri, Champions e mercato: ‘Scudetto ed Europa? Voglio entrambi'”

redazione 5 Giugno 2026
d444243108

Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa resta in bilico: Rios è il primo nome per il dopo Frank”

redazione 5 Giugno 2026
d37e4ff812

Corriere dello Sport: “Napoli, Kovar per la porta e Dodò per la fascia: Manna accelera sui rinforzi”

redazione 4 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-03 080238

Repubblica Napoli: “Napoli, Allegri pronto al debutto: Meret rilanciato, Gila e Rabiot nel mirino”

redazione 3 Giugno 2026
de9a14e812

Corriere dello Sport: “Napoli, Gila resta il primo obiettivo: la Lazio alza il muro da 30 milioni”

redazione 3 Giugno 2026

Ultimissime

grosso-fiorentina-official.jpg

Grosso, campione del mondo con l’Italia, è il nuovo allenatore della Fiorentina fino al 2028.

redazione 9 Giugno 2026
86849.jpg

Yamal confessa: speravo di vincere il Pallone d’Oro 2025.

redazione 9 Giugno 2026
Clamoroso dietrofront: "Osimhen-Galatasaray, Manna non ha mai parlato". La smentita del Napoli

Gazzetta dello Sport: “Napoli, asse argentino per il futuro”

redazione 9 Giugno 2026
Antonio-Vergara-shout.jpg

Repubblica: “Vergara, conferma o addio. In vendita solo per una maxi offerta”

redazione 9 Giugno 2026
stadio Maradona_ Terremoto

Repubblica: Il restyling di Comune e Regione “Gli Europei 2032 al Maradona”

redazione 9 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }