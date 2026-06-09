Corriere dello Sport: “Napoli, Gila resta il primo obiettivo: Manna insiste nonostante il muro della Lazio”

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa in vista della nuova stagione e il nome in cima alla lista resta quello di Mario Gila. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrale spagnolo della Lazio è considerato il profilo ideale per completare il reparto che Massimiliano Allegri avrà a disposizione nel prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del difensore catalano. Il presidente biancoceleste avrebbe garantito a Gennaro Gattuso la volontà di fare il possibile per trattenere il giocatore, nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e l’assenza di progressi concreti sul fronte del rinnovo.

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe pronta a prendere in considerazione una cessione soltanto davanti a un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Una valutazione elevata che trova spiegazione anche nell’accordo stipulato con il Real Madrid al momento dell’acquisto del difensore. Il club spagnolo, infatti, conserva il 50% dell’incasso derivante da una futura rivendita, circostanza che riduce sensibilmente il margine economico per la società capitolina.

Nonostante le difficoltà, il Napoli continua a monitorare la situazione con attenzione. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come uno degli aspetti più favorevoli all’operazione sia rappresentato dalla volontà dello stesso Gila. Il difensore gradirebbe infatti un trasferimento in azzurro e vedrebbe positivamente la possibilità di entrare a far parte del nuovo progetto guidato da Allegri.

Il direttore sportivo Giovanni Manna segue il giocatore ormai da diversi mesi e lo considera il rinforzo prioritario per la retroguardia. Il feeling tra il Napoli e il difensore spagnolo è consolidato, ma la trattativa si preannuncia lunga e complessa, soprattutto per la posizione rigida mantenuta dalla Lazio.

Parallelamente, la dirigenza azzurra continua a valutare anche il rafforzamento della corsia destra. Tra i profili seguiti con maggiore interesse figurano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e Dodò della Fiorentina. Il primo, classe 2004, viene valutato circa 22,5 milioni di euro dal club belga ed è seguito anche dal Tottenham. Il secondo, invece, rappresenta una soluzione più esperta e con un costo inferiore, stimato intorno ai 15 milioni di euro.

Anche Dodò, come Gila, si avvicina alla scadenza contrattuale del 2027 senza che vi siano segnali concreti di rinnovo. Una situazione che potrebbe favorire eventuali sviluppi di mercato nei prossimi mesi, anche se sul brasiliano resta vigile pure la Roma.

Infine, il Napoli continua a lavorare sulla questione portiere. Il nome più seguito resta quello di Matej Kovar, estremo difensore della nazionale ceca e del PSV Eindhoven. Il ventiseienne ha conquistato l’ultimo campionato olandese e gode della stima dell’area tecnica azzurra. Un suo eventuale arrivo sarebbe però subordinato alla partenza di uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, attualmente i due principali candidati a difendere la porta azzurra nella prossima stagione.