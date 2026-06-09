9 Giugno 2026

Rybakina aggiunge un ulteriore torneo di preparazione con Andreeva e Osaka prima di Wimbledon.

redazione 9 Giugno 2026
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Elena Rybakina si prepara per l’erba dopo una deludente uscita al Roland Garros

Elena Rybakina, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, è pronta a riprendersi dopo una deludente campagna al French Open. La campionessa dell’Australian Open 2024 ha subito un’uscita anticipata a Parigi, venendo eliminata al secondo turno da Yuliia Starodubtseva. Questa sconfitta ha sicuramente segnato la sua stagione, ma Rybakina sta già guardando avanti, concentrandosi sulla prossima stagione sull’erba.

Il programma di Rybakina per il periodo che precede Wimbledon prevede un’attività intensa. Questa settimana giocherà al Queen’s Club, un torneo che rappresenta un’importante vetrina per i giocatori prima di approdare all’All England Club. Successivamente, si dirigerà a Berlino, dove affronterà avversarie di alto livello, tra cui Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva.

In un annuncio recente, Rybakina ha confermato la sua partecipazione al Bad Homburg Open, un torneo che si svolgerà proprio nei giorni precedenti a Wimbledon. Il Bad Homburg Open comincerà il 23 giugno, con i turni di qualificazione che partiranno il 21. L’evento vedrà la presenza di star del calibro di Naomi Osaka e Iga Swiatek, rendendo il torneo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis.

Il Bad Homburg Open: Un’importante tappa prima di Wimbledon

Il Bad Homburg Open è stato inaugurato nel 2021 e ha già acquisito una solida reputazione nel circuito WTA. La prima edizione del torneo è stata vinta da Angelique Kerber, due volte campionessa del Grande Slam, che ha trionfato nella finale contro Katerina Siniakova. La vittoria di Kerber nel suo paese natale ha rappresentato un momento speciale, un vero e proprio sogno per ogni tennista.

Kerber ha descritto la sua vittoria come un evento significativo, affermando: “Si gioca per questi momenti, per essere in campo davanti ai propri fan e alla propria famiglia”. La finale, vinta con un netto 6-3, 6-2, ha dimostrato non solo la sua abilità in campo, ma anche l’importanza del supporto del pubblico.

Negli anni successivi, il Bad Homburg Open ha visto altre vincitrici emergere, tra cui Caro Garcia nel 2022 e Katerina Siniakova, che ha conquistato il suo primo titolo nel 2023. Nel 2024, Diana Shnaider ha trionfato, mentre Jessica Pegula è stata la campionessa dell’ultimo evento dello scorso anno. Questo torneo si sta affermando come una piattaforma crucial per i giocatori nella preparazione per Wimbledon.

Scelte strategiche di Rybakina in vista di Wimbledon

La decisione di Rybakina di partecipare al Bad Homburg Open è stata accolta con entusiasmo, poiché la sua presenza arricchisce ulteriormente un già impressionante elenco di partecipanti. La campionessa si sta preparando attentamente, apportando modifiche al suo programma per affrontare al meglio la dura competizione che la attende. Un portavoce del Bad Homburg Open ha condiviso l’entusiasmo per la sua partecipazione, affermando: “Un’altra campionessa del Grande Slam si unisce al tabellone del Bad Homburg Open”.

In aggiunta, va menzionato che Rybakina avrebbe dovuto partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi, ma ha dovuto rinunciare a causa di problemi di salute. Il suo posto è stato preso dalla numero 73 del mondo, Yulia Putintseva, che ha raggiunto un ranking di carriera di 27 all’inizio dell’anno.

La scelta di Rybakina di competere in vari tornei prima di Wimbledon non è solo strategica, ma riflette anche il suo desiderio di ritrovare il ritmo e la fiducia dopo l’uscita precoce al Roland Garros. Con l’importante torneo sull’erba alle porte, tutti gli occhi saranno puntati su di lei e sulla sua capacità di recupero.

Con un roster competitivo e diverse sfide in vista, le prossime settimane promettono di essere decisive per Elena Rybakina e i suoi obiettivi nel tennis. Gli appassionati attendono con trepidazione il suo ritorno in campo e le emozioni che il tennis offrirà in questo mese di giungo.

Fonti ufficiali: WTA, sito ufficiale degli Open di Bad Homburg, notizie riportate da Rich Storry e altre fonti di settore.

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