Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri studia la rosa: Anguissa decisivo, Gila primo obiettivo per la difesa”

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri prende forma tra valutazioni tecniche, riflessioni strategiche e possibili interventi sul mercato. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese erediterà una rosa ricca di soluzioni e di investimenti importanti effettuati appena dodici mesi fa, un patrimonio che il club non intende disperdere ma valorizzare nel corso della nuova stagione.

Secondo quanto evidenziato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Allegri considera la base attuale estremamente competitiva e ritiene che molti dei calciatori acquistati nell’ultima estate possano ancora esprimere tutto il loro potenziale. L’obiettivo condiviso con Aurelio De Laurentiis e con la dirigenza è quello di rilanciare diversi elementi che, nonostante una stagione complicata, restano patrimonio tecnico e finanziario del club.

Come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, alcune necessità di mercato sono già state individuate. Il Napoli valuta l’inserimento di un portiere qualora dovesse concretizzarsi la partenza di Milinkovic-Savic, l’acquisto di un terzino destro che possa alternarsi con Di Lorenzo e l’arrivo di un difensore centrale in grado di aumentare ulteriormente il livello qualitativo del reparto arretrato. A centrocampo, invece, ogni decisione sarà strettamente legata alle eventuali uscite.

Per la porta continua a essere monitorato con attenzione Matej Kovar, estremo difensore del PSV Eindhoven che gode della stima sia del direttore sportivo Manna sia dello stesso Allegri. Sulla fascia destra il duello riguarda due profili differenti ma graditi: il brasiliano Dodò della Fiorentina e il croato Valinčić. In difesa, invece, il grande obiettivo resta Mario Gila della Lazio, considerato il rinforzo ideale per completare un reparto che comprende già Buongiorno, Rrahmani e gli altri centrali presenti in rosa.

La situazione del centrocampo rappresenta uno dei temi più interessanti. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come Allegri apprezzi particolarmente il potenziale della mediana azzurra, composta da elementi di assoluto livello come Lobotka, Gilmour, Anguissa, McTominay e dal nuovo arrivato De Bruyne. Un reparto che potrebbe restare invariato qualora non si registrassero partenze eccellenti.

Il nome destinato a influenzare maggiormente le strategie del Napoli è quello di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese viene considerato la vera variabile del mercato azzurro. Se dovesse restare, Allegri sarebbe orientato a confermare l’attuale struttura del centrocampo senza ulteriori interventi significativi. Diversamente, potrebbero tornare d’attualità profili di alto livello come Adrien Rabiot o Richard Rios, centrocampista colombiano già seguito con interesse dal club.

Attenzione anche alla posizione di Vergara. Il giovane talento rappresenta una risorsa tecnica importante ma anche un potenziale asset economico. Un’offerta particolarmente elevata potrebbe infatti spingere la società a valutare una cessione nell’ottica delle plusvalenze e della sostenibilità finanziaria.

In attacco, infine, resta centrale la questione legata a Lorenzo Lucca. Allegri apprezza le caratteristiche dell’attaccante italiano e ne conosce il valore espresso nelle ultime stagioni all’Udinese. La sua struttura fisica e le sue qualità potrebbero rappresentare un complemento ideale per Hojlund, creando una coppia offensiva in grado di offrire soluzioni differenti al nuovo Napoli. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale direzione prenderà definitivamente il progetto tecnico azzurro.