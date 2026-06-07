Corriere dello Sport: “Rizzetta rilancia: «Napoli tra i 10 brand più forti al mondo, pronti a investire sul Maradona»”

Matt Rizzetta esce allo scoperto e conferma le proprie ambizioni sul Napoli. Nell’intervista rilasciata al podcast di Bloomberg, ripresa da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il manager italo-americano ha raccontato il progetto che il suo gruppo di investitori intende sviluppare attorno al club azzurro, ribadendo l’interesse per una possibile acquisizione della società di Aurelio De Laurentiis.

Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Rizzetta ha confermato l’esistenza di una proposta da 2,2 miliardi di euro presentata al presidente del Napoli. Un’offerta che non è stata accettata, ma che non ha scoraggiato il fondatore di Underdog Global Partners, deciso a proseguire il dialogo con la famiglia De Laurentiis.

Secondo quanto raccontato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’idea dell’imprenditore statunitense è quella di creare una piattaforma multisport capace di unire calcio, basket e altre discipline, seguendo modelli già consolidati nel panorama internazionale come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.

Nel progetto illustrato da Rizzetta e riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli rappresenterebbe il centro di un ecosistema sportivo e imprenditoriale destinato a valorizzare ulteriormente il brand partenopeo. L’obiettivo sarebbe quello di trasformare il club azzurro in una delle realtà sportive più influenti e riconoscibili a livello mondiale, sfruttando il forte legame tra la città e la vasta comunità di napoletani presente in ogni continente.

Particolare attenzione viene dedicata alle infrastrutture. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come uno dei punti centrali del progetto riguardi la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Rizzetta ha spiegato di aver già approfondito il tema con il Comune di Napoli e con il sindaco, immaginando un impianto moderno e all’avanguardia capace di diventare uno dei punti di riferimento del calcio europeo.

L’idea non si limiterebbe soltanto allo stadio. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport racconta che il piano prevederebbe investimenti significativi anche nelle aree circostanti Fuorigrotta, nello sviluppo delle infrastrutture sportive e nella realizzazione di nuove accademie dedicate alla crescita dei giovani talenti.

Rizzetta ha inoltre ribadito il rispetto nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’imprenditore americano ha riconosciuto il lavoro svolto dal presidente azzurro negli ultimi vent’anni, ricordando come il Napoli sia passato dal fallimento a diventare uno dei brand calcistici più importanti e riconoscibili del panorama internazionale.

Nel corso dell’intervista, Rizzetta ha spiegato che il tema della continuità e dell’eredità del club è stato al centro di numerosi confronti con De Laurentiis. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come il presidente azzurro consideri fondamentale garantire che un eventuale futuro passaggio di proprietà avvenga soltanto verso soggetti in grado di preservare identità, valori e ambizioni della società.

Per il momento, però, la posizione ufficiale del Napoli resta invariata. De Laurentiis ha ribadito più volte che il club non è in vendita e continua a guidare personalmente il progetto sportivo. Tuttavia, l’interesse di Rizzetta e del suo gruppo di investitori americani conferma quanto il marchio Napoli sia considerato strategico e attrattivo a livello internazionale.

Il futuro dirà se il dialogo potrà evolversi ulteriormente. Intanto il Napoli resta saldamente nelle mani di De Laurentiis, mentre sullo sfondo continua a prendere forma uno dei progetti imprenditoriali più ambiziosi mai immaginati attorno al club azzurro.