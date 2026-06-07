7 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, linea verde e qualità: Rios, Gila e Kovar nel progetto di Allegri”

redazione 7 Giugno 2026
c5e57efe69

Il Napoli del futuro prende forma seguendo una linea guida ben precisa: abbassare l’età media della rosa senza rinunciare all’esperienza internazionale. È questa la strategia che sta emergendo dai primi confronti tra Giovanni Manna e Massimiliano Allegri, come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, i riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson Santos rappresentano perfettamente il modello tecnico che il Napoli intende seguire sul mercato. Due calciatori giovani, già pronti per competere ad alto livello e con ampi margini di crescita, caratteristiche che stanno orientando tutte le valutazioni del club azzurro.

L’obiettivo è costruire una squadra equilibrata, composta da elementi esperti capaci di guidare il gruppo e da profili più giovani ma già affermati nel calcio internazionale. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come questa filosofia richiami la strategia che negli anni ha consentito al Napoli di crescere, valorizzare talenti e mantenersi competitivo sia in Italia sia in Europa.

Tra i nomi che rispecchiano perfettamente questo identikit figura Richard Rios. Il centrocampista colombiano del Benfica, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, rappresenta una delle principali alternative nel caso in cui Anguissa dovesse lasciare Napoli. Classe 2000, protagonista con la nazionale colombiana e reduce da una stagione importante in Portogallo, Rios abbina qualità tecniche, fisicità ed esperienza internazionale.

Un altro profilo particolarmente apprezzato è quello di Mario Gila. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport ricorda come il difensore spagnolo della Lazio abbia ormai maturato una notevole esperienza in Serie A, collezionando quasi novanta presenze nel massimo campionato italiano. La sua crescita costante e la formazione maturata nel settore giovanile del Real Madrid lo rendono uno degli obiettivi più graditi sia alla dirigenza sia ad Allegri.

Per la porta continua invece a essere monitorato Matej Kovar. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il portiere ceco rappresenta una soluzione particolarmente interessante per il futuro azzurro. Le esperienze accumulate tra Manchester United, Bayer Leverkusen, Sparta Praga, PSV Eindhoven e nazionale maggiore certificano un percorso già molto ricco nonostante i suoi ventisei anni.

Tra i profili più giovani seguiti dal Napoli spicca invece Anan Khalaili. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come il terzino israeliano dell’Union Saint-Gilloise sia considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo. A soli ventuno anni ha già mostrato qualità offensive importanti, realizzando gol e assist anche nelle competizioni internazionali.

La strategia del Napoli appare dunque chiara: investire su calciatori che possano garantire rendimento immediato ma che abbiano ancora davanti diversi anni di crescita. Una politica che trova conferma proprio nei due riscatti già formalizzati.

Hojlund e Alisson rappresentano infatti la base offensiva del nuovo progetto tecnico. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come i due attaccanti abbiano chiuso l’ultima stagione con venti reti complessive, dimostrando di poter diventare punti di riferimento importanti nel Napoli che verrà.

Particolarmente significativo è stato l’impatto di Alisson, capace di conquistare spazio e fiducia dopo il suo arrivo in Serie A. Hojlund, invece, continua il proprio percorso di crescita dopo le esperienze maturate tra Atalanta e Manchester United, confermandosi uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.

Il Napoli guarda quindi al futuro con una filosofia precisa: giovani, ma già pronti. Un equilibrio che Allegri e Manna ritengono fondamentale per affrontare una stagione che vedrà gli azzurri protagonisti su più fronti tra campionato ed Europa.

Altro

Screenshot 2026-06-07 072841

Repubblica: “Napoli, De Laurentiis respinge l’assalto americano: il club non è in vendita”

redazione 7 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-06 081934

Repubblica: “De Laurentiis rilancia il player trading: il Napoli torna al modello delle plusvalenze”

redazione 6 Giugno 2026
lukaku-dazn(1)

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri studia Lukaku: Big Rom si gioca il futuro in azzurro”

redazione 6 Giugno 2026
Falso in bilancio, De Laurentiis non ha paura: Parla l'avvocato del Napoli

Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis tra Allegri, Champions e mercato: ‘Scudetto ed Europa? Voglio entrambi'”

redazione 5 Giugno 2026
d444243108

Corriere dello Sport: “Napoli, Anguissa resta in bilico: Rios è il primo nome per il dopo Frank”

redazione 5 Giugno 2026
d37e4ff812

Corriere dello Sport: “Napoli, Kovar per la porta e Dodò per la fascia: Manna accelera sui rinforzi”

redazione 4 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-03 080238

Repubblica Napoli: “Napoli, Allegri pronto al debutto: Meret rilanciato, Gila e Rabiot nel mirino”

redazione 3 Giugno 2026
de9a14e812

Corriere dello Sport: “Napoli, Gila resta il primo obiettivo: la Lazio alza il muro da 30 milioni”

redazione 3 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-02 080851

Repubblica: “Napoli, la campagna di Allegri primi obiettivi: Gila e Rabiot”

redazione 2 Giugno 2026
Di Livio: "Moggi colpito per far tacere tutti. Allegri-Juventus, gioco da provinciale"

Gazzetta dello Sport: “Napoli, il centrocampo che sogna Allegri”

redazione 1 Giugno 2026
Chi è Cristian Stellini, il vice di Conte al Napoli

Corriere dello Sport: “Caso aperto in casa Napoli”

redazione 1 Giugno 2026
rabiot_juve_2

Repubblica: “Allegri lavora al nuovo Napoli. Idea Rabiot per il centrocampo”

redazione 30 Maggio 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-07 091522

Il Mattino: “Napoli, Rizzetta esce allo scoperto: «Parliamo da sei mesi». Ma De Laurentiis non apre alla cessione”

redazione 7 Giugno 2026
chiesa-san-nicola-pistaso.jpg

Notte delle Chiese a Napoli: magie, percorsi affascinanti e spettacoli nei luoghi sacri.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
Max-Allegri-grin.jpg

Gazzetta dello Sport: “Napoli, assalto a Gila”

redazione 7 Giugno 2026
news429653.jpg

Emergenza a Procida: cinque persone salvate da una barca in pericolo di affondamento.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-07 081438

Tuttosport: “Lavezzi incorona Allegri: «È un vincente, farà bene al Napoli»”

redazione 7 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }