Il Napoli del futuro prende forma seguendo una linea guida ben precisa: abbassare l’età media della rosa senza rinunciare all’esperienza internazionale. È questa la strategia che sta emergendo dai primi confronti tra Giovanni Manna e Massimiliano Allegri, come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, i riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson Santos rappresentano perfettamente il modello tecnico che il Napoli intende seguire sul mercato. Due calciatori giovani, già pronti per competere ad alto livello e con ampi margini di crescita, caratteristiche che stanno orientando tutte le valutazioni del club azzurro.

L’obiettivo è costruire una squadra equilibrata, composta da elementi esperti capaci di guidare il gruppo e da profili più giovani ma già affermati nel calcio internazionale. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come questa filosofia richiami la strategia che negli anni ha consentito al Napoli di crescere, valorizzare talenti e mantenersi competitivo sia in Italia sia in Europa.

Tra i nomi che rispecchiano perfettamente questo identikit figura Richard Rios. Il centrocampista colombiano del Benfica, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, rappresenta una delle principali alternative nel caso in cui Anguissa dovesse lasciare Napoli. Classe 2000, protagonista con la nazionale colombiana e reduce da una stagione importante in Portogallo, Rios abbina qualità tecniche, fisicità ed esperienza internazionale.

Un altro profilo particolarmente apprezzato è quello di Mario Gila. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport ricorda come il difensore spagnolo della Lazio abbia ormai maturato una notevole esperienza in Serie A, collezionando quasi novanta presenze nel massimo campionato italiano. La sua crescita costante e la formazione maturata nel settore giovanile del Real Madrid lo rendono uno degli obiettivi più graditi sia alla dirigenza sia ad Allegri.

Per la porta continua invece a essere monitorato Matej Kovar. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il portiere ceco rappresenta una soluzione particolarmente interessante per il futuro azzurro. Le esperienze accumulate tra Manchester United, Bayer Leverkusen, Sparta Praga, PSV Eindhoven e nazionale maggiore certificano un percorso già molto ricco nonostante i suoi ventisei anni.

Tra i profili più giovani seguiti dal Napoli spicca invece Anan Khalaili. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come il terzino israeliano dell’Union Saint-Gilloise sia considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo. A soli ventuno anni ha già mostrato qualità offensive importanti, realizzando gol e assist anche nelle competizioni internazionali.

La strategia del Napoli appare dunque chiara: investire su calciatori che possano garantire rendimento immediato ma che abbiano ancora davanti diversi anni di crescita. Una politica che trova conferma proprio nei due riscatti già formalizzati.

Hojlund e Alisson rappresentano infatti la base offensiva del nuovo progetto tecnico. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come i due attaccanti abbiano chiuso l’ultima stagione con venti reti complessive, dimostrando di poter diventare punti di riferimento importanti nel Napoli che verrà.

Particolarmente significativo è stato l’impatto di Alisson, capace di conquistare spazio e fiducia dopo il suo arrivo in Serie A. Hojlund, invece, continua il proprio percorso di crescita dopo le esperienze maturate tra Atalanta e Manchester United, confermandosi uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.

Il Napoli guarda quindi al futuro con una filosofia precisa: giovani, ma già pronti. Un equilibrio che Allegri e Manna ritengono fondamentale per affrontare una stagione che vedrà gli azzurri protagonisti su più fronti tra campionato ed Europa.