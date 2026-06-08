Corriere dello Sport: “Napoli, Rizzetta non molla: resta aperta la porta per il futuro del club”

La distanza geografica tra Matt Rizzetta e Aurelio De Laurentiis racconta bene il momento che sta vivendo il Napoli sul fronte societario. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Basket si trova attualmente a New York, mentre il numero uno azzurro è in California. Due coste opposte degli Stati Uniti che rappresentano simbolicamente anche la distanza tra le rispettive posizioni sul futuro del club partenopeo.

Secondo quanto ricostruito da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Rizzetta continua a coltivare la speranza di riaprire il dialogo per l’acquisizione del Napoli, nonostante la netta chiusura manifestata da De Laurentiis nelle ultime settimane. Il fondatore di Underdog Global Partners, leader del gruppo di investitori americani interessati al club, ha raccontato ai microfoni del podcast Bloomberg “Business of Soccer” i dettagli di un progetto ambizioso che prevedeva una sinergia tra calcio e basket sul modello Real Madrid, il restyling dello stadio Maradona, la costruzione di una nuova arena e il coinvolgimento dell’NBA Europe.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la proposta economica presentata dal gruppo americano avrebbe raggiunto una valutazione complessiva di circa 2,2 miliardi di euro. Le parti hanno dialogato per circa sei mesi, ma la trattativa si è interrotta prima ancora dell’avvio della fase di due diligence a causa di alcune clausole rimaste coperte da accordi di riservatezza. Alla fine De Laurentiis ha deciso di interrompere definitivamente il confronto, ribadendo pubblicamente che il Napoli non è in vendita.

Nel corso dei mesi, il presidente azzurro ha più volte spiegato che il nodo centrale non fosse esclusivamente economico. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, De Laurentiis ha infatti dichiarato che il vero interrogativo riguarda la capacità di un eventuale successore di gestire una realtà complessa come il Napoli con la stessa passione e lo stesso coinvolgimento emotivo.

Rizzetta, dal canto suo, ha risposto alle perplessità del patron azzurro ribadendo la propria visione. L’imprenditore italoamericano ha espresso profonda stima per il lavoro svolto da De Laurentiis, definendolo un modello vincente e virtuoso. Inoltre ha sottolineato come ogni suo investimento sportivo sia sempre stato guidato da passione, cultura sportiva e coinvolgimento personale, respingendo l’immagine di semplice investitore interessato esclusivamente al ritorno economico.

Il progetto, tuttavia, non è stato ancora completamente accantonato. Il gruppo coordinato da Rizzetta avrebbe fissato la fine di giugno come termine ultimo per comprendere se esistano ancora margini per riaprire il dialogo oppure se orientare le proprie risorse verso altre opportunità. Parallelamente, De Laurentiis continua a seguire dagli Stati Uniti le strategie di mercato del Napoli e le dinamiche che coinvolgono alcune delle principali panchine del calcio italiano, mantenendo però immutata la propria posizione: il club azzurro non è sul mercato.