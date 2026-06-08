Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri attende il via libera: Manna accelera sul mercato per il nuovo ciclo azzurro”

Il Napoli è pronto a entrare nel vivo della programmazione della prossima stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la società azzurra punta ad accelerare le operazioni di mercato già nei prossimi giorni, dopo una fase iniziale dedicata alla definizione degli assetti tecnici e alle prime valutazioni strategiche in vista del nuovo corso.

Secondo quanto evidenziato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il principale nodo riguarda ancora l’ufficializzazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. L’ex tecnico del Milan deve infatti completare la risoluzione del proprio rapporto contrattuale con il club rossonero prima di poter essere annunciato dal Napoli. Una situazione sulla quale Aurelio De Laurentiis è intervenuto pubblicamente, ricordando i vincoli federali che impediscono al momento qualsiasi comunicazione ufficiale.

In attesa che il nuovo allenatore possa essere formalmente presentato, il lavoro della dirigenza non si è fermato. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già predisposto una lista di obiettivi che coinvolge praticamente ogni reparto della squadra. L’intenzione è quella di consegnare ad Allegri una rosa competitiva e pronta a sostenere le ambizioni del nuovo progetto tecnico.

Particolare attenzione viene riservata al reparto offensivo. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport spiega come il Napoli stia valutando attentamente la situazione dei centravanti. Hojlund rappresenta una delle certezze della prossima stagione dopo il riscatto dal Manchester United, mentre resta da definire il ruolo di Lukaku e quello di Lorenzo Lucca, destinato a rientrare dopo l’esperienza in prestito al Nottingham Forest. Sarà proprio Allegri a fornire le indicazioni definitive una volta iniziato il lavoro sul campo.

Tra le conferme già acquisite figurano Hojlund e Alisson, entrambi riscattati a titolo definitivo. Il centravanti danese è stato acquistato dal Manchester United per circa 44 milioni più bonus, mentre il portiere brasiliano è arrivato dallo Sporting Lisbona attraverso un’operazione da 16,5 milioni più ulteriori bonus legati al rendimento.

Sul fronte dei nuovi innesti, il Napoli continua a monitorare diversi profili internazionali. Per la porta piace Matej Kovar, estremo difensore ceco del PSV Eindhoven, che potrebbe affiancare uno tra Meret e Milinkovic-Savic. Sulla corsia destra restano vivi gli interessi per Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e per Dodo della Fiorentina, due profili considerati ideali per aumentare la competitività del reparto.

In difesa il nome più seguito continua a essere quello di Mario Gila della Lazio. Il centrale spagnolo piace particolarmente alla dirigenza azzurra, anche se la posizione del club biancoceleste rende la trattativa particolarmente complessa. A centrocampo, invece, molto dipenderà dalle decisioni relative ad Anguissa. Qualora il camerunese dovesse lasciare Napoli, la società segue con grande attenzione Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica che si è messo in evidenza anche sul palcoscenico internazionale.

Il mercato azzurro, dunque, è pronto a entrare nella fase più calda. Con Allegri in attesa dell’annuncio ufficiale e Manna già operativo sui principali obiettivi, il Napoli lavora per costruire una rosa all’altezza delle aspettative e delle ambizioni della prossima stagione.