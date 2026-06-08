8 Giugno 2026

Allegri e Milan in conflitto, il Napoli osserva in attesa di opportunità decisiva.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
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Aurelio De Laurentiis ha chiarito la sua posizione riguardo alle future mosse del Napoli, indicando che il club procederà nel pieno rispetto dei regolamenti federali.

a cura di Cristiano Vella, domenica 7 giugno 2026, alle 15:51 – Napoli

De Laurentiis: “Nessun annuncio finché non si risolve la situazione di Allegri”

Le recenti comunicazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non hanno portato a novità significative. Durante la presentazione dei ritiri estivi, il mandatario azzurro ha sottolineato che il club è attualmente senza un allenatore ufficiale. Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, non ha ancora firmato alcun accordo, essendo a tutti gli effetti vincolato al Milan. Nonostante la situazione contrattuale complessa, si nota già un avvio delle operazioni organizzative, con Allegri che funge, di fatto, da guida in pectore per il nuovo ciclo del Napoli.

I tifosi si mostrano divisi riguardo alle capacità tattiche del mister, oscillando tra scetticismo e ottimismo. Sono in attesa dell’ufficializzazione della notizia via social, attesa che riflette l’intensa aspettativa dei supporter azzurri.

Il nodo burocratico e le sfide economiche

Uno dei principali ostacoli che si frappongono tra Allegri e la panchina del Napoli è di natura economica e burocratica. L’allenatore toscano è attualmente in trattativa per una buonuscita con il Milan, club che lo ha esonerato ma a cui è legato fino al 2027 con un contratto da 5,5 milioni di euro annui. La situazione attuale è caratterizzata da un vero e proprio braccio di ferro tra le parti coinvolte.

La posizione del Milan sembra alquanto rigida. La dirigenza rossonera non sembra disposta a concedere riduzioni significative o a proporre somme elevate per liberare il mister. Essendo Allegri sotto contratto e il Milan desideroso di alleggerire il proprio bilancio, la trattativa si preannuncia lunga e tortuosa.

È chiaro che i tempi della discussione tra i legali non saranno brevi, costringendo il Napoli a una situazione di attesa prolungata. Tuttavia, le logiche di mercato suggeriscono che un accordo finale possa essere raggiunto. Appare difficile che il Milan decida di mantenere Allegri e il suo staff in panchina per un’intera stagione senza poter beneficiare della loro esperienza, continuando a gravare sul bilancio.

De Laurentiis blinda la situazione: “Opereremo nel rispetto delle regole”

Per rassicurare i tifosi e gestire le pressioni mediatiche, De Laurentiis ha confermato che il Napoli si muoverà esclusivamente nel rispetto delle normative federali. Questo significa che non ci saranno annunci ufficiali fino a quando la questione contrattuale di Allegri con il Milan non sarà definitivamente chiarita.

Nonostante l’attuale stallo, è evidente che un’intesa di massima tra il Napoli e l’ex allenatore juventino è già stata raggiunta. L’accordo preliminare sembra perfettamente impostato su un contratto biennale da circa 5 milioni di euro a stagione. A questo punto, resta da risolvere solo l’ultimo tassello burocratico in capo al club milanese per dare ufficialmente il via al nuovo ciclo partenopeo.

I tifosi, nel frattempo, continuano a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione, sperando in un imminente annuncio che possa confermare l’arrivo di Allegri al Napoli. Le informazioni ufficiali continuano a accumularsi, con tutti gli occhi puntati sulla sede del Milan e sulla risoluzione di questa intricata questione contrattuale.

Questa dinamica rappresenta non solo un momento cruciale per il Napoli, ma potrebbe avere ripercussioni anche nel mercato degli allenatori a livello nazionale. La questione Allegri, che coinvolge il futuro di diversi club, si preannuncia come uno degli snodi più significativi della stagione.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare fonti ufficiali e i canali comunicativi del Napoli e del Milan.

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