Corriere dello Sport: “Napoli, accordo con Khalaili: Manna accelera per il vice Di Lorenzo”

Il Napoli stringe i tempi per rinforzare la corsia destra e registra un importante passo avanti nella trattativa per Anan Khalaili. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro ha già raggiunto un’intesa di massima con l’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, individuato come uno dei principali obiettivi per completare il reparto insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Khalaili rappresenta uno dei profili più interessanti emersi nell’ultima stagione europea. Il ventunenne israeliano è stato protagonista del double campionato-coppa conquistato con l’Union Saint-Gilloise e si è messo in evidenza anche in Champions League, dove ha realizzato tre reti offrendo prestazioni di alto livello contro avversari di primo piano.

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli si è mosso con largo anticipo, riuscendo a trovare un accordo con il calciatore e con il suo entourage. L’intesa prevederebbe un contratto fino al 2031 con un ingaggio da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Il gradimento del giocatore non rappresenta quindi un problema, mentre resta aperta la questione legata all’accordo economico con il club belga.

L’ostacolo principale riguarda infatti la valutazione fissata dall’Union Saint-Gilloise. Il club campione del Belgio parte da una richiesta di circa 25 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera eccessiva. Anche in caso di riduzione, la trattativa difficilmente potrebbe scendere sotto i 22-23 milioni, soprattutto per la presenza di una clausola che garantisce al Maccabi Haifa il 20% dell’incasso derivante da una futura cessione.

Nonostante le difficoltà, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come Giovanni Manna continui a lavorare per avvicinare le parti e trovare una soluzione sostenibile. La concorrenza della Premier League resta concreta, con Tottenham, Newcastle e Bournemouth che avrebbero manifestato interesse per il laterale israeliano, ma il vantaggio accumulato dal Napoli nei mesi scorsi potrebbe rivelarsi determinante.

Parallelamente, il club azzurro mantiene vive anche le piste alternative. Tra queste continua a occupare una posizione di rilievo quella che porta a Dodò della Fiorentina. Il brasiliano presenta caratteristiche differenti rispetto a Khalaili: maggiore esperienza, età più avanzata e una valutazione inferiore, stimata intorno ai 15 milioni di euro. Anche la sua situazione contrattuale potrebbe favorire eventuali sviluppi, considerando la scadenza fissata nel 2027 e l’assenza di segnali concreti per il rinnovo.

La corsia destra rappresenta la priorità assoluta di questa sessione di mercato. Il Napoli vuole garantire ad Allegri una valida alternativa a Di Lorenzo in vista di una stagione che vedrà gli azzurri impegnati su più fronti tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Sul fronte del centrocampo, invece, molto dipenderà dalle decisioni relative a Frank Anguissa. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il camerunese è legato al Napoli fino al 2027 grazie all’opzione esercitata dal club, ma il rallentamento delle trattative per un rinnovo a lungo termine ha aperto interrogativi sul suo futuro.

Qualora le strade dovessero separarsi, il profilo individuato come prioritario dalla dirigenza azzurra resta quello di Richard Rios. Il centrocampista colombiano del Benfica viene considerato il candidato ideale per raccogliere l’eredità di Anguissa e rappresenta da tempo uno dei nomi più apprezzati dagli uomini mercato del Napoli.