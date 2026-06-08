Americani in pressing. De Laurentiis riflette, nessun rifiuto ufficiale

Il futuro del Napoli continua a essere al centro del dibattito dopo l’emersione pubblica dell’interesse del gruppo di investitori statunitensi guidato da Matt Rizzetta. Come sottolinea Repubblica, nelle ultime settimane la trattativa per una possibile cessione del club ha vissuto momenti intensi, salvo poi fermarsi davanti alla decisione di Aurelio De Laurentiis di non procedere oltre nelle fasi decisive del confronto.

Secondo l’analisi di Repubblica, il gruppo americano avrebbe messo sul tavolo una proposta complessiva da circa 2,2 miliardi di euro per rilevare il Napoli e avviare un ambizioso progetto di sviluppo che comprenderebbe nuove infrastrutture sportive, investimenti sul territorio e una collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di stadio e impianti moderni. Una prospettiva che avrebbe potuto trasformare profondamente il futuro del club azzurro.

Come evidenzia Repubblica, dopo circa sei mesi di interlocuzioni e contatti, De Laurentiis avrebbe però deciso di interrompere il percorso prima dell’avvio della due diligence, bloccando la verifica approfondita dei conti da parte dei potenziali acquirenti. Una scelta che conferma come il controllo del Napoli resti saldamente nelle mani dell’attuale proprietà, nonostante l’entità straordinaria dell’offerta ricevuta.

L’operazione avrebbe rappresentato una delle più importanti della storia del calcio italiano. Repubblica ricorda infatti come De Laurentiis abbia acquisito il Napoli nel 2004 partendo dalle ceneri del fallimento e trasformandolo in una realtà capace di conquistare due scudetti, partecipare stabilmente alle competizioni europee e consolidarsi tra le società più rilevanti del panorama nazionale.

Il tema centrale, tuttavia, riguarda soprattutto il futuro economico e infrastrutturale del club. Secondo Repubblica, i successi sportivi degli ultimi anni hanno innalzato il livello delle aspettative, ma hanno anche evidenziato la necessità di compiere un ulteriore salto di qualità attraverso investimenti strutturali. In particolare continuano a pesare l’assenza di uno stadio di proprietà e la mancanza di un centro sportivo moderno, elementi considerati fondamentali per aumentare il fatturato e consolidare la competitività nel lungo periodo.

L’editoriale di Repubblica sottolinea inoltre come il modello basato sulle plusvalenze abbia garantito per anni sostenibilità economica alla gestione De Laurentiis, ma evidenzia anche le difficoltà crescenti di un sistema che richiede sempre più infrastrutture e nuove fonti di ricavo per restare competitivo ai massimi livelli del calcio europeo.

Nel frattempo il Napoli continua a utilizzare lo stadio Diego Armando Maradona attraverso una concessione e prosegue la ricerca di una soluzione definitiva per il nuovo centro sportivo. Temi che restano centrali nelle strategie future del club e che potrebbero influenzare anche le scelte della proprietà nei prossimi anni.

La posizione ufficiale di De Laurentiis non è cambiata: il Napoli non è in vendita. Tuttavia l’emersione pubblica dell’interesse americano e l’entità della proposta ricevuta continuano ad alimentare interrogativi sul futuro della società azzurra, chiamata a coniugare ambizioni sportive, sostenibilità economica e crescita infrastrutturale nell’anno del proprio centenario.