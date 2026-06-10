Zverev pronto per Wimbledon? Rusedski analizza le sue possibilità dopo il trionfo al Roland Garros.

Alexander Zverev trionfa al Roland Garros: Un momento storico per il tennis tedesco

Alexander Zverev ha realizzato un sogno durante il torneo di tennis più prestigioso della terra rossa. Dopo l’uscita anticipata di Jannik Sinner e Novak Djokovic, Zverev ha affrontato la pressione e sollevato il suo primo trofeo del Grande Slam al French Open, battendo Flavio Cobolli in una finale avvincente che si è conclusa dopo cinque set.

Questo trionfo rappresenta un momento storico, poiché Zverev è il primo tennista maschile tedesco a vincere il Roland Garros dal 1996, anno in cui Boris Becker conquistò l’ambito trofeo. Prima di questa vittoria, Zverev aveva già subito tre sconfitte in finale nei principali tornei: US Open 2020, French Open 2024 e Australian Open 2025.

Nonostante il successo, l’ex professionista britannico Greg Rusedski esprime dubbi sulla possibilità di Zverev di replicare il trionfo a Wimbledon questa estate, evidenziando che il tedesco deve affrontare l’ulteriore pressione che deriva da tale vittoria.

La pressione del successo: le parole di Greg Rusedski

In un episodio del suo programma “Off Court with Greg”, Rusedski ha commentato: “Ha superato questo ostacolo, che è la cosa più importante. All’inizio dell’anno, poteva aver battuto Carlos Alcaraz, ma era un po’ esitante e non ha trovato il modo per vincere.” Zverev ha certamente mostrato una resilienza notevole, specialmente mentre affrontava una crescente pressione dopo l’uscita di Sinner, che lo ha designato come il favorito.

Rusedski ha anche sottolineato che Zverev, essendo diabetico, ha dovuto gestire la sua condizione durante la finale, equilibrando i livelli di zucchero nel sangue. Questo aspetto è stato particolarmente evidente nell’ultimo set, quando ha dovuto assumere medicine ed elettroliti per mantenere la sua energia. “Per me, il momento chiave è stato a 3-0 nel quinto set, con Zverev che era in vantaggio di un doppio break. Quando Cobolli ha commesso l’errore su quell’overhead, è stato un punto cruciale,” ha aggiunto Rusedski.

Il tennista tedesco ha mostrato il suo valore non solo in campo, ma anche a livello emotivo, cadendo a terra in segno di liberazione dopo aver vinto. Le sue celebrazioni hanno catturato l’attenzione, e il suo gesto di alzare il trofeo sopra la testa ha simboleggiato il duro lavoro e il sostegno della sua squadra nei momenti difficili.

Un futuro che si preannuncia luminoso

Rusedski ha concluso le sue osservazioni affermando: “Ora può rilassarsi e perseguire i suoi obiettivi futuri. La mia opinione su Wimbledon è che non sia la superficie ideale per lui. Ma quando si arriva agli US Open, potremmo vederlo tra i favoriti insieme a Sinner.” Con il futuro che si prospetta incerto per Alcaraz, che potrebbe non partecipare di nuovo, Zverev si è guadagnato finalmente un posto tra i grandi.

Con questa vittoria, Zverev ha dimostrato di poter vincere a tutti i livelli nel tennis, avendo trionfato anche all’ATP Finals, negli ATP Masters 1000 e alle Olimpiadi. Un percorso straordinario per un atleta che ha affrontato e superato numerose sfide personali e professionali.

Per saperne di più sulla vittoria di Zverev e sul futuro del tennis, leggi gli ultimi aggiornamenti sui tornei di Wimbledon e US Open nelle fonti ufficiali:

Il mondo del tennis guarda ora a Zverev con nuove aspettative. Ora che ha vinto il suo primo Grande Slam, le domande sul suo potenziale futuro non mancheranno, e il suo cammino nel prossimo torneo sarà sicuramente sotto i riflettori.

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