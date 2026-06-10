10 Giugno 2026

Juventus punta a ingaggiare Sorloth prima dell’inizio della Coppa del Mondo 2026.

redazione 10 Giugno 2026
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Sorloth verso la Juventus: le ultime notizie di mercato

MADRID, SPAGNA – 27 SETTEMBRE: Alexander Sorloth dell’Atletico de Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico de Madrid e Real Madrid CF al Riyadh Air Metropolitano il 27 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Juventus in trattativa per Sorloth

La Gazzetta dello Sport ha annunciato che la Juventus ha raggiunto un accordo con l’attaccante norvegese Alexander Sorloth. I Bianconeri si stanno attivando per finalizzare l’accordo con l’Atletico Madrid prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Sorloth ha già dato la sua disponibilità, secondo quanto riportato anche da Tuttosport e fonti ufficiali.

Secondo le ultime notizie, Sorloth, con un contratto di €4 milioni all’anno, potrebbe unirsi alla Juventus fino al 2029, con un’opzione per estenderlo fino al 2030. La pressione su entrambe le parti è alta, dato che il giocatore è in attesa di partecipare al proprio debutto nella Coppa del Mondo con la Norvegia, che affronterà l’Iraq il 17 giugno (CET).

Scelte strategiche per la Juventus

L’acquisto di Sorloth è parte di una strategia più ampia della Juventus, che cerca di rimpiazzare Dusan Vlahovic, ormai pronto a lasciare il club a parametro zero al termine del suo contratto. L’inserimento di Sorloth potrebbe fornire all’attacco bianconero una nuova dimensione.

L’attaccante, che ha già fatto parlare di sé in Spagna, ha dimostrato un buon affiatamento con le altre punte dell’Atletico e potrebbe facilmente adattarsi al gioco juventino. Inoltre, la Juve punta a confermare un avvio di stagione forte e il rinforzo del reparto offensivo rappresenta un passo cruciale.

La Juventus non è sola in questa corsa, dato che l’Atletico Madrid è aperto a offerte per Sorloth. Sebbene non ci siano stati ancora contatti ufficiali conclusivi tra i due club, i dirigenti della Vecchia Signora sono ottimisti sulla possibilità di chiudere l’affare. Il prezzo chiesto dall’Atletico si aggira intorno ai €30-35 milioni, ma i bianconeri desiderano limitare la spesa a meno di €30 milioni.

Il contesto del trasferimento

Sorloth ha attratto l’attenzione non solo della Juventus, ma anche di altri club europei, inclusa la Premier League. Questo scenario crea una competizione che rende l’affare non solo interessante ma anche delicato, con i bianconeri che devono agire rapidamente per assicurarsi il calciatore.

Inoltre, la Juventus potrebbe considerare la possibilità di negoziare un possibile sconto per l’acquisto permanente di Nico Gonzalez, che ha trascorso la stagione 2025-2026 in prestito all’Atletico e non desidera rientrare a Torino. Le manovre strategiche tra i due club potrebbero quindi rivelarsi cruciali nel definire il futuro di Sorloth.

Prossimi passi per la Juventus

Se Juventus e Atletico raggiungeranno un accordo prima dell’inizio della Coppa del Mondo, un rappresentante del club italiano volerà negli Stati Uniti per seguire i test medici di Sorloth, preludio al trasferimento. La tempistica è fondamentale e le prossime settimane saranno decisive per concretizzare questa operazione di mercato.

In sintesi, il trasferimento di Alexander Sorloth alla Juventus è in fase avanzata e rappresenta un punto nodale per il rassicurante futuro dell’attacco bianconero. Le prossime mosse saranno determinanti, sia per la Juventus stessa, sia per il calciatore, che attende con ansia di contribuire alla sua nazionale nella grande competizione internazionale.

Fonti ufficiali: La Gazzetta dello Sport, Tuttosport.

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