Glasner in attesa del Milan mentre si intensificano i rumors sul trasferimento di Alaba nel 2026.

David Alaba verso il Milan: Le Ultime Novità

MADRID, SPAGNA – 2 MARZO 2026: David Alaba del Real Madrid durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Getafe CF presso l’Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Negli ultimi giorni, le voci su un possibile trasferimento di David Alaba al Milan si sono intensificate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Oliver Glasner ha espresso il suo interesse a trasferirsi al club rossonero e sta attendendo un contatto ufficiale dalla dirigenza. La situazione si complica ulteriormente, poiché la probabile nomina di Ralf Rangnick come direttore tecnico potrebbe rendere più concreta l’opzione Alaba.

Il Milan in fase di ristrutturazione

Dopo una stagione deludente e la separazione dal proprio allenatore e dai dirigenti di spicco al termine della campagna 2025-26, il Milan è pronto a ristrutturare la propria organizzazione. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva mantenendo al tempo stesso l’identità storica del club.

A questo proposito, la Gazzetta riferisce che l’ex allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, è desideroso di cimentarsi in questa nuova avventura e si aspetta un contatto dai rossoneri nei prossimi giorni. La settimana scorsa, il suo agente ha avuto un incontro con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, creando così un clima di aspettativa in vista di un possibile accordo.

Le Aspettative su Rangnick e Alaba

Milano sta cercando di rafforzare la propria dirigenza, e l’arrivo di Ralf Rangnick come direttore tecnico sembra essere un passo importante. Il tedesco ha già delineato le sue intenzioni di sviluppare un progetto sportivo innovativo, supportato da uomini di sua fiducia, tra cui Johannes Spors del Southampton e Christopher Vivell, attuale capo osservatore del Manchester United.

Secondo le indiscrezioni, sia Glasner che Rangnick prevedono un contatto imminente da parte del Milan. Questo potrebbe avere ripercussioni significative anche su altre trattative, in particolare quella relativa a David Alaba.

Alaba: un’Opzione Realistica per il Milan?

Gazzetta dello Sport riporta che, nel caso in cui entrambi i tecnici decidessero di accettare la proposta del Milan, Alaba, attualmente 34enne, avrebbe una buona possibilità di trasferirsi a San Siro come free agent. Già contattato da club come Inter e Juventus, Alaba ha un ottimo rapporto con Rangnick, il che potrebbe favorire la sua scelta di giocare al Milan per la stagione successiva.

Malgrado le preoccupazioni relative ai problemi fisici che Alaba ha affrontato durante il corso della stagione 2025-26, i dirigenti rossoneri sono ottimisti riguardo alla sua esperienza. Infatti, un giocatore del suo calibro potrebbe apportare un valore aggiunto significativo alla squadra, soprattutto in un momento di transizione.

Il Ruolo di Glaser e Rangnick nel Futuro del Milan

Con occhi puntati sul mercato degli allenatori e dei dirigenti, il Milan sta cercando di far ripartire la propria stagione con scelte decisive. I nomi di Glasner e Rangnick non sono l’unica opzione, ma sono certamente tra i più accreditati. La scelta di entrambi potrebbe non solo influire sulle alleanze nel team, ma anche sul morale complessivo della squadra.

La Gazzetta indica che, se Alaba dovesse unirsi a Rangnick, potrebbe garantire un’integrazione più rapida all’interno del sistema che il nuovo tecnico intende implementare. La sua esperienza internazionale con l’Austria e nei club dove ha giocato, tra cui il Bayern Monaco e il Real Madrid, lo rende un candidato ideale per una squadra che mira a ritornare ai vertici del calcio europeo.

Prospettive Future per il Milan

Il Milan ha un’importante opportunità davanti a sé. Con le giuste scelte, la squadra potrebbe non solo competere in Serie A, ma anche in Europa. L’arrivo di allenatori esperti e calciatori affermati come Alaba potrebbe portare a una continua evoluzione del club, accrescendo sull’affidabilità e sullo stile di gioco.

In conclusione, i rossoneri stanno preparando una rivoluzione che, se ben orchestrata, potrebbe portare risultati significativi nei prossimi anni. È un periodo emozionante per i tifosi, che sperano di vedere il club ritornare ai propri antichi splendori.

Fonti ufficiali: La Gazzetta dello Sport, Getty Images.

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