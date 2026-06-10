Jack Draper spiega il ritiro da Queen’s e il piano di ritorno a Eastbourne prima di Wimbledon.

Jack Draper rinuncia a Queen’s: gli obiettivi per Eastbourne

Jack Draper ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Queen’s, puntando ora a tornare in campo all’Eastbourne. Il tennista britannico di 24 anni sta ancora recuperando da un infortunio, il che riduce il tempo a sua disposizione per prepararsi adeguatamente prima di Wimbledon.

Draper ha deciso di non partecipare agli HSBC Championships al Queen’s Club, lasciandosi così uno spazio di recupero più corto rispetto a quanto previsto inizialmente. Nonostante la sua assenza dal torneo, il giovane atleta si è mostrato ottimista riguardo ai suoi progressi: “La mia riabilitazione sta procedendo nella giusta direzione, ma voglio darmi un’altra settimana prima di tornare a Eastbourne,” ha dichiarato.

Un’importante occasione persa per Draper

Il ritiro da Queen’s rappresenta una perdita significativa per Draper, il quale considera questo evento uno dei suoi preferiti dell’anno. Queen’s sarebbe stata un’opportunità per mettere alla prova la sua mobilità, il ritmo di gioco e la fiducia, cruciali per il suo rendimento su erba, soprattutto dopo il periodo di inattività legato agli infortuni. Il torneo di Eastbourne, che si gioca subito prima di Wimbledon, diventa ora un appuntamento chiave per valutare la sua forma e prontezza.

La strategia di Draper appare lungimirante; sebbene la mancanza di Queen’s possa essere un inconveniente, è evidente che il giocatore ha deciso di dare priorità alla propria salute. Egli ha così la possibilità di tornare in campo in modo efficace piuttosto che affrettare il rientro, una decisione condivisibile alla luce delle circostanze.

Draper non è un signor nessuno nel panorama tennistico britannico. La sua determinazione e resilienza mostrano la maturità che ha sviluppato, munito della consapevolezza che una preparazione adeguata può fare la differenza nei tornei principali. “È molto difficile perdere un evento così importante come Queen’s,” ha aggiunto il britannico, sottolineando il suo attaccamento personale al torneo.

Il contesto del ritiro e l’importanza di Eastbourne

L’assenza di Draper a Queen’s si inserisce in un contesto di infortuni che ha caratterizzato la sua carriera, soprattutto nelle ultime stagioni. Non compete da quando ha sofferto un infortunio al ginocchio all’inizio della stagione su terra battuta, e questo dopo un lungo recupero da un serio infortunio al braccio.

L’importanza di Eastbourne si è così amplificata, trasformandosi in una tappa fondamentale per testare la sua condizione atletica prima del grande evento di Wimbledon. La preparazione per un torneo del Grande Slam non riguarda soltanto il fisico; elementi come il tempismo, la mobilità e il “feeling” durante le partite sono altrettanto cruciali, soprattutto su un terreno difficile come quello dell’erba.

Un cambio nei preparativi di Draper coinvolge anche la presenza di Andy Murray nel suo Team per la stagione su erba, un fattore che crea ulteriori aspettative per il suo ritorno. Murray, ex numero uno del mondo e campione di Wimbledon, offre un bagaglio di esperienza che potrebbe rivelarsi inestimabile per il giovane tennista, specialmente in un periodo così delicato della sua carriera.

Draper deve ora gestire una finestra di tempo ridotta per prepararsi, e Eastbourne diventa un test cruciale per valutare quanto sia vicino a riacquistare la forma ideale per affrontare Wimbledon. La prossima settimana sarà determinante e i suoi progressi potranno fornire indicazioni preziose riguardo alla sua predisposizione mentale e fisica.

La pianificazione della carriera e il futuro di Draper

Il ritiro da Queen’s non deve essere visto come una battuta d’arresto, bensì come un’opportunità per garantire che Draper possa tornare al suo livello migliore. Le sue parole indicano una strategia chiara: non correre rischi inutili prima di un torneo cruciale come Wimbledon. Con l’obiettivo di gareggiare a Eastbourne, il giovane tennista sembra concentrato e determinato, pronta a sfruttare al meglio qualsiasi chance si presenti.

Con una gestione sapiente del recupero e la guida di un’icona come Andy Murray, l’attesa attorno a Jack Draper cresce. Rimane da vedere se il tempo extra che si sta concedendo sarà sufficiente per riportarlo all’apice della forma prima di affrontare la sfida di Wimbledon.

Fonti ufficiali: The Guardian

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