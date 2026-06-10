Festival della Pizza: 3 giorni di gusto e divertimento per aiutare i bambini del Santobono.

Festival della Pizza a Pignataro Maggiore: Gusto e Solidarietà

Dal 19 al 21 giugno 2026, Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, si trasformerà in un paradiso per gli amanti della pizza. Il Festival della Pizza, una manifestazione che celebra i sapori della tradizione campana, si svolgerà nella pittoresca piazzetta Alcide De Gasperi, località Partignano. Questo evento non è solo un tributo alla gastronomia locale, ma anche un’iniziativa all’insegna della solidarietà, che mira a raccogliere fondi per una causa nobile.

Un Incontro di Sapori e Beneficenza

L’Associazione L’Officina dell’Amore APS, organizzatrice dell’evento, celebra la sua quarta edizione in un contesto festoso e accogliente. I proventi generati durante il festival saranno destinati infatti all’acquisto di attrezzature per il Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Questo aiuto sarà fondamentale per supportare i bambini in cura e le loro famiglie, rendendo il festival un momento di gioia condivisa.

La manifestazione unisce sapore, cultura e impegno sociale, offrendo una piattaforma ai maestri pizzaioli, i cui talenti saranno messi a servizio di una grande causa. Saranno presenti nomi di spicco nel panorama della gastronomia campana, come Marco Attanucci della Pizzeria La Spiga, Rosa Casella di Chellalà, Luigi Femiano di Gino Pizza e Cosimo Chiodi di N’Ata Pizza. Inoltre, Luca Viggiano sarà un amico speciale dell’evento, apportando il suo entusiasmo e le sue competenze culinarie.

Opzioni per Tutti i Gusti

Oltre alle classiche varietà di pizza, il Festival della Pizza avrà anche un’attenzione particolare per l’inclusività. Sarà infatti disponibile uno spazio dedicato ai non celiaci, grazie alla partecipazione di Amonoglù e Luisè – Laboratorio Artigianale Gluten Free. Così, tutti potranno godere delle delizie gastronomiche, rendendo l’evento accessibile e coinvolgente per un pubblico più ampio. Non mancheranno le celebri montanarine di Elena de Il Ritrovo dei Golosi, un must per ogni appassionato di cucina campana.

La manifestazione sarà arricchita da momenti di intrattenimento, con musica dal vivo e attività pensate per i più piccoli. Questo garantirà che ogni serata sia non solo un’opportunità per gustare piatti prelibati, ma anche un’occasione per socializzare e creare ricordi in famiglia. Il festival, dunque, si preannuncia come un evento imperdibile per chi cerca un’esperienza unica, all’insegna del buon cibo e della condivisione.

Un’Organizzazione Che Fa La Differenza

L’evento è reso possibile grazie all’impegno di trenta volontarie de L’Officina dell’Amore, che con dedizione e passione lavorano per rendere il festival un successo. Queste persone non solo dedicano tempo ed energie all’organizzazione, ma incarnano anche il messaggio di solidarietà e speranza che il festival vuole trasmettere. Ogni anno, la risposta del pubblico è sorprendente, dimostrando che la comunità è pronta a unirsi per una causa importante.

La presenza di tanti pizzaioli rinomati, unita all’atmosfera di festa e al supporto per un’eccellente causa sociale, rende il Festival della Pizza un evento che va oltre il semplice piacere culinario. È un momento di tangibile aiuto e sostegno per chi affronta sfide difficili.

Informazioni Pratiche

Per chi desidera partecipare, è importante sapere che l’ingresso al Festival è libero, e le varie attività si svolgeranno dalle ore 18:00 fino a mezzanotte. I visitatori potranno assaporare pizze gourmet e piatti tipici, ma anche divertirsi con spettacoli dal vivo e avventure per bambini. Un’ottima occasione per trascorrere del tempo con amici e familiari, godendo della bellezza del territorio campano.

Inoltre, l’evento avrà anche un focus sulla sostenibilità, con iniziative volte a minimizzare l’impatto ambientale e promuovere un’alimentazione sana. Parte dei proventi sarà reinvestita anche in progetti ecologici, sottolineando l’importanza di un approccio responsabile e attento al nostro pianeta.

Non perdere questa occasione unica di unirti a noi in un festival che promette non solo di stuzzicare il palato, ma anche di toccare il cuore. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, visita il sito ufficiale del Festival della Pizza e segui le sue pagine sui social media.

Fonti ufficiali:

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