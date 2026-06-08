Il Mattino: “Como su Vergara. Il Napoli chiede 30 milioni”

Il Napoli continua a progettare il futuro tra valorizzazione dei talenti cresciuti in casa e investimenti mirati sui giovani più promettenti del panorama internazionale. Come racconta Il Mattino, uno dei nomi più caldi di questa fase del mercato è quello di Antonio Vergara, centrocampista offensivo che nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diversi club, in particolare del Como.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società lariana vede in Vergara il possibile erede di Nico Paz qualora il fantasista argentino dovesse lasciare il club. Le prestazioni offerte dal talento di Frattamaggiore nella seconda parte della stagione hanno attirato l’attenzione di numerosi osservatori e dirigenti. Il Napoli non considera il giocatore incedibile e sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative di fronte a una proposta vicina ai 30 milioni di euro.

Come evidenzia ancora Il Mattino, i primi contatti tra il Como e l’entourage del calciatore, rappresentato da Mario Giuffredi, sarebbero già stati avviati. Tuttavia ogni decisione definitiva dovrà passare attraverso il giudizio di Massimiliano Allegri, chiamato a valutare il ruolo che Vergara potrebbe ricoprire nel nuovo progetto tecnico azzurro. La possibile cessione garantirebbe inoltre una plusvalenza particolarmente significativa, trattandosi di un prodotto del settore giovanile del Napoli.

Parallelamente, Il Mattino sottolinea come il direttore sportivo Giovanni Manna stia lavorando con grande attenzione sul fronte dei giovani prospetti. In cima alla lista figurano Anan Khalaili e Seydou Fini, due operazioni considerate strategiche nell’ottica del ringiovanimento della rosa. Il nuovo corso tecnico guidato da Allegri punta infatti a inserire gradualmente elementi di prospettiva senza rinunciare alla competitività immediata.

Per quanto riguarda Khalaili, terzino israeliano dell’Union Saint-Gilloise, la trattativa è entrata in una fase avanzata. Il club belga valuta il giocatore circa 25 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe chiudere l’operazione intorno ai 18 milioni più bonus. Esisterebbe già una bozza d’intesa con il calciatore per un contratto fino al 2031. L’eventuale arrivo del classe 2004 consentirebbe di individuare il vice Di Lorenzo dopo la probabile partenza di Mazzocchi.

Nel caso in cui l’Union Saint-Gilloise dovesse mantenere elevate le proprie richieste economiche, la dirigenza azzurra ha già individuato alcune alternative. Restano infatti monitorati Dodò della Fiorentina e Brooke Norton-Cuffy del Genoa, entrambi considerati profili adatti alle esigenze della fascia destra.

Anche Seydou Fini rappresenta un obiettivo concreto. L’esterno offensivo, cresciuto nel settore giovanile del Genoa e reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone, è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del calcio italiano. Le sue qualità nel dribbling e nell’uno contro uno hanno convinto gli osservatori azzurri, che seguono da vicino la sua evoluzione.

Sul fronte internazionale continua inoltre il monitoraggio di giovani prospetti come Zeballos del Boca Juniors. Il talento argentino sta discutendo il rinnovo contrattuale con il club sudamericano, ma vorrebbe mantenere una clausola rescissoria accessibile che potrebbe favorire future operazioni di mercato.

Infine, la società continua a osservare con attenzione anche il panorama internazionale in vista del Mondiale. De Laurentiis seguirà con particolare interesse l’esordio della Repubblica Ceca contro la Corea del Sud per valutare da vicino Matej Kovar, portiere che gode di grande considerazione all’interno dell’area tecnica azzurra e che potrebbe rappresentare una delle opzioni per il futuro della porta napoletana.