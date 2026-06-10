Gazzetta dello Sport: “Napoli, torna l’asse Spagna-Argentina: Gila, Juanlu e Zeballos nel progetto di Allegri”

Il Napoli del futuro potrebbe parlare sempre più spagnolo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, le strategie di mercato azzurre stanno seguendo una direttrice ben precisa che richiama inevitabilmente il periodo di Rafa Benitez, quando l’arrivo di campioni come Albiol, Callejon, Higuain e Reina contribuì a elevare il livello internazionale del club.

Secondo quanto evidenziato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, oggi il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su diversi profili accomunati dalla provenienza iberica e sudamericana. Una scelta che punta ad aumentare qualità, esperienza internazionale e prospettive future all’interno della rosa che verrà affidata a Massimiliano Allegri.

Il primo nome è quello di Rafa Marin. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il difensore spagnolo rientrerà a Napoli dopo l’ottima stagione disputata con il Villarreal. Nonostante il club valenciano fosse interessato a trattenerlo, il centrale ha scelto di tornare in azzurro per giocarsi le proprie carte e cercare definitivamente la consacrazione nel calcio italiano.

L’operazione rappresenta di fatto un nuovo acquisto per il Napoli. Marin prenderà il posto lasciato libero da Juan Jesus e sarà chiamato a convincere Allegri dopo un primo anno complicato sotto la gestione Conte. Il Real Madrid continua a monitorare la sua crescita grazie alle clausole di recompra inserite nell’accordo di cessione, elemento che testimonia quanto il club spagnolo creda ancora nelle qualità del difensore.

Accanto a lui, il grande obiettivo per la retroguardia resta Mario Gila. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come il centrale della Lazio abbia già manifestato il proprio gradimento per la destinazione Napoli. Il problema resta la posizione di Claudio Lotito, che non vorrebbe privarsi del giocatore nonostante il contratto in scadenza nel 2027.

Gila viene considerato il profilo ideale per completare il reparto difensivo grazie alla sua capacità di adattarsi sia a una linea a quattro sia a una difesa a tre. Velocità, qualità nell’impostazione e affidabilità nelle marcature rappresentano le caratteristiche che hanno convinto il Napoli a puntare con decisione sul difensore spagnolo.

Sulla fascia destra, invece, il nome tornato in pole è quello di Juanlu Sanchez. Come ricorda Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il laterale del Siviglia era stato a un passo dal Napoli già la scorsa estate prima che l’operazione sfumasse nelle battute finali del mercato. Dopo nuovi contatti a gennaio, il club azzurro è tornato con forza sul giocatore nelle ultime settimane.

La pista Juanlu ha ripreso quota anche per motivi economici. Khalaili resta una soluzione molto gradita ma presenta costi elevati e una forte concorrenza proveniente dalla Premier League, mentre la Fiorentina continua a fare resistenza per Dodò. Per questo motivo il profilo dell’andaluso viene oggi considerato una delle opzioni più concrete.

In attacco continua invece a crescere l’interesse per Oscar Exequiel Zeballos. Il talento argentino del Boca Juniors rappresenta uno dei prospetti più affascinanti seguiti dalla dirigenza azzurra. Velocità, dribbling e fantasia sono le qualità che hanno attirato l’attenzione degli osservatori partenopei.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Zeballos sarebbe particolarmente affascinato dalla possibilità di giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, leggenda assoluta del Boca e simbolo eterno di Napoli. Un elemento emotivo che potrebbe favorire l’eventuale trattativa.

L’obiettivo del Napoli è chiaro: aumentare il tasso tecnico della rosa senza rivoluzionare il gruppo costruito negli ultimi anni. Tra Spagna e Argentina, Manna lavora per regalare ad Allegri nuovi talenti capaci di alimentare le ambizioni di una squadra che vuole restare protagonista in Italia e in Europa.