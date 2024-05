Kvaratskhelia nel mirino del PSG: incontro a Roma tra il procuratore e i dirigenti francesi

Il PSG punta Kvaratskhelia del Napoli: incontro a Roma tra il procuratore e i dirigenti francesi. Trattativa in corso per il sostituto di Mbappé.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Le Parisien, il Paris Saint-Germain sarebbe fortemente interessato a Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo georgiano attualmente in forza al Napoli. L’interesse sarebbe reciproco, con il giocatore che non sarebbe insensibile alle sirene provenienti dalla Francia.

Incontro a Roma tra il procuratore di Kvaratskhelia e il PSG

Le fonti francesi rilanciano la notizia di RMC Sport riguardo a un incontro avvenuto a Roma nelle scorse settimane tra i rappresentanti di Kvaratskhelia e i dirigenti del PSG. Questo meeting dimostrerebbe come l’ex talento di Dinamo Batumi e Rubin Kazan sia un obiettivo concreto per il club parigino in vista della prossima stagione.

Kvaratskhelia individuato come sostituto di Mbappé

Il forte interesse del PSG per Kvaratskhelia sarebbe legato all’addio ormai certo di Kylian Mbappé, destinato ad accasarsi al Real Madrid a parametro zero. Il georgiano, attualmente il numero 77 della rosa allenata da Francesco Calzona, sarebbe stato individuato come possibile sostituto del fuoriclasse francese.

Trattativa in corso, ma serve convincere il Napoli

Secondo i media transalpini, la trattativa tra il PSG e l’entourage di Kvaratskhelia sarebbe già in corso e procederebbe bene. Tuttavia, dopo aver incassato l’assenso del giocatore, i dirigenti francesi dovranno ora convincere il Napoli a lasciar partire il proprio gioiello.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo la cessione ormai certa di Victor Osimhen, potrebbe quindi perdere un altro elemento importante della sua squadra, a patto che il Paris Saint-Germain metta sul piatto una cifra considerevole per il cartellino del georgiano.