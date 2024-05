Alvino: “De Laurentiis sonda De Zerbi per la panchina del Napoli”. Arrivano conferme

Secondo Carlo Alvino, Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Roberto De Zerbi per tastare il terreno in vista della prossima stagione al Napoli.

La ricerca del nuovo allenatore del Napoli prosegue senza sosta. Dopo i nomi caldi di Gasperini e Conte, ora spunta un’altra pista a sorpresa. Secondo le ultimissime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis avrebbe avviato i contatti con Roberto De Zerbi per provare a portarlo all’ombra del Vesuvio.

A lanciare la bomba è stato Carlo Alvino di Radio Kiss Kiss Napoli: “Stamattina il Napoli, nella persona di De Laurentiis, ha sondato De Zerbi per capire se ci sono possibilità di vederlo sulla panchina azzurra”.

Un’opzione inedita per il presidente partenopeo, che non vuole farsi trovare impreparato qualora le piste principali dovessero rivelarsi impercorribili. Gasperini, infatti, non vuole sentir parlare di futuro fino alla finale di Europa League col West Ham, mentre la candidatura di Conte sembra ormai tramontata.

De Zerbi rappresenterebbe un profilo sicuramente affascinante per il nuovo ciclo azzurro. Giovane, ambizioso e con un’idea di calcio offensiva e propositiva, il tecnico bresciano è reduce dall’esperienza al Brighton chiusa con un divorzio anticipato e non per motivi legati ad altre panchine.

Un addio che potrebbe aprirgli le porte del grande calcio italiano. Oltre al Napoli, anche il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi su di lui per la successione di Pioli.

Roberto De Zerbi si congeda da allenatore del Brighton dopo l’ultima partita con il Manchester United.

Nella successiva conferenza stampa il 44enne bresciano, corteggiato da diversi top club europei, ha spiegato le motivazioni di questo inaspettato addio al Brighton, rivelando che dietro tale decisione non c’è nessun altra squadra bensì una rottura con la dirigenza e l’impossibilità di trovare un accordo per proseguire ancora insieme.

Secondo i tabloid inglesi dietro al decisione ci sarebbero alcune offerte dalla Serie A e dalla Bundesliga per la prossima stagione. Dove allenerà dunque Roberto De Zerbi nella prossima stagione?

“The truth? I thought it could be possible to [try] again… I have no other club behind me”.

Roberto De Zerbi when asked how he felt when the fans sung THIS. ☹️💔#BHAFC pic.twitter.com/VNrtRHU6km

— TalkSeagulls (@TalkSeagulls) May 19, 2024