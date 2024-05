Napoli, Gasperini il prescelto: Il sì dopo la finale di Europa League

Il Napoli avrebbe scelto Gian Piero Gasperini per la panchina. Il “sì” potrebbe arrivare dopo la finale di Europa League contro il Leverkusen.

NAPOLI. Il Napoli sembra aver individuato in Gian Piero Gasperini il profilo ideale per la panchina della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe scelto di puntare sull’attuale tecnico dell’Atalanta per rilanciare le proprie ambizioni.

“Il club ha scelto Gian Piero Gasperini, fortissimamente lui“, si legge sul noto quotidiano sportivo. Tuttavia, nulla potrà essere ufficializzato prima della finale di Europa League che la Dea disputerà mercoledì a Dublino contro il Bayer Leverkusen.

“Ancora quarantotto ore di religioso silenzio e rispetto per la missione internazionale della splendida Dea del Gasp, e poi tutto sarà chiaro“, prosegue il Corriere dello Sport. Una volta archiviato l’impegno europeo, inizieranno le danze per la panchina del Napoli.

Gasperini, infatti, ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta e, dopo la finale, la famiglia Percassi affronterà il discorso del rinnovo o dell’addio con il tecnico di Grugliasco. “Il countdown è già cominciato”, sottolinea il quotidiano.

La risposta definitiva di Gasperini potrebbe dunque arrivare già giovedì, a tre giorni dalla finalissima di Europa League. Solo allora si capiranno le reali intenzioni del tecnico bergamasco, corteggiato a lungo dal Napoli.

In caso di “sì”, De Laurentiis potrebbe finalmente abbracciare il suo nuovo allenatore, quello scelto per risollevare le sorti del club dopo una stagione deludente. Con Gasperini in panchina, il Napoli si affiderebbe a un profilo esperto e di grande carisma.

L’attesa, nel frattempo, continua a crescere in città, nell’auspicio che il tecnico della Dea possa effettivamente dire “sì” al nuovo prestigioso incarico all’ombra del Vesuvio.