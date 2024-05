Conte no al Napoli, il tecnico infastidito da un comportamento di De Laurentiis – Il Mattino

Antonio Conte ha detto addio al Napoli prima ancora di iniziare, un comportamento di De Laurentiis avrebbe infastidito l’ex CT.

La telenovela tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il tecnico pugliese sarebbe piuttosto infastidito dal casting allestito da Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra. Ecco cosa scrive il quotidiano:

Conte-Napoli, frenata nella trattativa

“Altolà di Conte. Dopo l’incalzante assalto dei giorni scorsi, arriva la brusca frenata del tecnico pugliese, piuttosto infastidito dal casting in panchina in corso da parte di De Laurentiis. Non siamo alla rottura delle trattative, ma poco ci manca: nelle ultime ore è calato il silenzio, segnale che De Laurentiis ha iniziato a virare sulle altre piste e che l’affare sia caduto in un limbo.

Forse, solo un dribbling di De Laurentiis, forse solo un escamotage per spegnere i riflettori su una operazione di cui si sa anche troppo. Porte chiuse, insomma. Ma mai dire l’ultima parola: anche se questa è una telenovela che è iniziata a ottobre e che magari può riservare qualche (inattesa) ulteriore sorpresa: improbabile, però, che ci possa essere un tentativo estremo per ottenere il via libera del pugliese che, in questi sei mesi, per due volte ha rifiutato la panchina del Napoli: a ottobre e poi anche a gennaio“.

Al momento, secondo il quotidiano napoletano, non si sarebbe ancora giunti alla rottura definitiva, ma il silenzio calato nelle ultime ore sarebbe un chiaro segnale del fatto che De Laurentiis stia virando su altre piste, facendo cadere l’affare Conte in un limbo.

Una telenovela iniziata ad ottobre che potrebbe dunque essere giunta al capolinea, con il casting di De Laurentiis che avrebbe infastidito Conte, convinto di meritare un trattamento diverso rispetto agli altri profili vagliati dal presidente azzurro.