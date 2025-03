Allarme Meret

Alex Meret vuole continuare la sua avventura con il Napoli, ma il suo futuro è ancora avvolto nell’incertezza. Come scrive Pino Taormina su Il Mattino, il portiere friulano è in scadenza di contratto e, nonostante le trattative in corso da mesi, non è ancora arrivata la firma sul rinnovo.

La volontà del giocatore e della società sembra essere quella di proseguire insieme, ma l’ultima fumata nera ha reso la situazione sempre più delicata. Il club azzurro e l’agente di Meret, Federico Pastorello, continuano a dialogare, ma i dettagli economici legati a bonus e premi stanno rallentando la definizione dell’accordo.

Il Napoli temporeggia, ma il tempo stringe

Già a dicembre sembrava tutto pronto per la firma, poi il nulla di fatto. Successivamente, il nuovo appuntamento per il rinnovo era stato fissato per la fine del mercato di gennaio, ma anche in quell’occasione le parti non hanno trovato un accordo.

A confermare la situazione di stallo è stato anche il ds Giovanni Manna, che nei giorni scorsi ha dichiarato: “Ne stiamo parlando”. Tuttavia, il tempo scorre e la questione si trascina ormai dalla scorsa estate, quando i primi rumors su un possibile addio avevano portato Antonio Conte a ribadire la sua fiducia nel portiere.

Nonostante la tensione attorno al suo futuro, Meret ha mantenuto la concentrazione e sta vivendo una stagione solida tra i pali del Napoli. Ha collezionato 9 clean sheet, superato solo da Di Gregorio, Sommer e Maignan, e ha contribuito alla seconda miglior difesa della Serie A con 22 gol subiti.

De Laurentiis vuole il rinnovo, ma senza accelerare

A differenza di quanto accaduto con Zielinski, escluso dalla lista Champions per la sua mancata firma sul rinnovo, De Laurentiis non ha adottato alcuna misura punitiva nei confronti di Meret, segnale che la trattativa è ancora in piedi e che il club vuole prolungare il rapporto.

D’altronde, lasciar partire a zero il terzo portiere della Nazionale italiana, acquistato nel 2018 per 27,5 milioni di euro dall’Udinese, sarebbe una perdita importante per il Napoli, sia dal punto di vista economico che tecnico.

Futuro ancora incerto, ma Meret ha le idee chiare

Nonostante la precarietà contrattuale, Meret ha sempre dimostrato grande serenità e professionalità, rifiutando finora le offerte provenienti da altri club, che vedono nella sua situazione una ghiotta opportunità di mercato.

Ora la palla passa al Napoli: prolungare il contratto o lasciarlo partire a parametro zero? Il portiere è pronto a restare, ma vuole certezze. Il club dovrà decidere in tempi brevi per evitare il rischio di perdere un giocatore importante senza alcun ritorno economico.