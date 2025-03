Tuttosport: “Si, la Juventus vuole Osimhen”

Il mercato non finisce mai. Una frase fatta, forse, ma che descrive perfettamente la situazione della Juventus, alle prese con una vera e propria rivoluzione offensiva. Scrive Stefano Salandin su Tuttosport che, tra giocatori in prestito, contratti in scadenza e strategie a lungo termine, Cristiano Giuntoli sta lavorando per risolvere il nodo attacco.

L’obiettivo principale è garantire alla squadra una punta di livello internazionale, ma la situazione è complessa e dipenderà anche da due fattori chiave: la qualificazione alla prossima Champions League e la gestione economica delle operazioni in entrata e in uscita.

Kolo Muani: permanenza o ritorno al PSG?

Uno dei dossier più delicati riguarda Randal Kolo Muani, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain. Il club francese chiede 40-50 milioni di euro per il riscatto, una cifra che la Juve vorrebbe dilazionare per non pesare subito sul bilancio.

Negli ultimi giorni, il rapporto tra Kolo Muani e il PSG sembra essere migliorato, con dichiarazioni distensive sia del giocatore che dell’allenatore Luis Enrique:

Kolo Muani: “Sono un loro tesserato, non ho mai litigato con Luis Enrique, anzi il fallimento è colpa mia”.

Luis Enrique: “Kolo Muani è un grande giocatore. È difficile arrivare al PSG, non posso che avere parole positive per lui”.

Il rischio per la Juventus è che possano inserirsi club di Premier League, attirati dal talento dell’attaccante francese. Il suo agente, Sissoko, sta valutando ogni opzione e il futuro di Kolo Muani resta un’incognita.

Vlahovic in bilico: la Juve pronta a cederlo

L’altra grande questione riguarda Dusan Vlahovic. Il suo contratto scade nel 2026 e il rinnovo appare sempre più improbabile. Per evitare di perderlo a parametro zero in futuro, la Juventus sarebbe pronta a cederlo già questa estate, accettando un’offerta intorno ai 30 milioni di euro per evitare minusvalenze.

Il problema principale è trovare un club disposto a garantirgli l’attuale ingaggio di 12 milioni netti a stagione, cifra che restringe il campo delle pretendenti. Anche in questo caso, l’Inghilterra sembra essere la destinazione più probabile.

Il sogno Osimhen e le alternative

Se Kolo Muani e Vlahovic dovessero partire, il nome in cima alla lista della Juventus sarebbe Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, dopo il prestito al Galatasaray, tornerà al Napoli, ma difficilmente resterà.

Il problema? Il prezzo e la concorrenza. Il Napoli difficilmente favorirà una diretta rivale come la Juve e starebbe valutando uno scambio con il Manchester United, che ha offerto Rasmus Hojlund.

Giuntoli, ex dirigente del Napoli, punta sui buoni rapporti con l’entourage del giocatore, cercando di convincerlo a preferire la Juventus. Un’operazione complicata, ma non impossibile.

Le alternative: David, Sesko e Omorodion

Se l’operazione Osimhen dovesse risultare troppo onerosa, la Juventus ha già pronte delle alternative:

Jonathan David (Lille) – Il canadese è in scadenza e il suo prezzo potrebbe essere inferiore rispetto agli altri profili.

Benjamin Sesko (RB Lipsia) – Ha una clausola da 80 milioni di euro, cifra più accessibile per la Premier League che per la Juve.

Samuel Omorodion Aghehow (Porto) – È il più simile a Osimhen per caratteristiche, ma ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, che rende l’operazione molto difficile.

Giuntoli al lavoro per il nuovo attacco bianconero

Tra prestiti, rinnovi e possibili cessioni, la Juventus sta preparando una rivoluzione offensiva. Il mercato estivo sarà fondamentale per capire se i bianconeri riusciranno a costruire un attacco competitivo per tornare protagonisti in Serie A e in Europa.

L’obiettivo è chiaro: trovare il bomber giusto senza compromettere la stabilità economica del club. Resta da vedere quale strada sceglierà Giuntoli per risolvere il puzzle.