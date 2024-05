Napoli, Manna non l’ha scelto De Laurentiis: Il retroescena svelato da Repubblica

Il nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, sarebbe stata una scelta di Andrea Chiavelli e non del presidente De Laurentiis.

NAPOLI. Un retroscena di mercato che riguarda il Napoli e la scelta del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo quanto riportato da Antonio Corbo su Repubblica, non sarebbe stato il presidente Aurelio De Laurentiis a volere l’ex Juventus, ma bensì Andrea Chiavelli, altro uomo mercato degli azzurri.

“È bastato Rudi Garcia assunto a prima svista. Le incognite più suggestive: l’ingaggio di Giovanni Manna, scelto da Andrea Chiavelli come Giuntoli, può essere una luce sul mercato estero e nei rapporti interni, astratto finora Meluso”, si legge sul quotidiano.

Dunque, sarebbe stato Chiavelli a spingere per l’arrivo di Manna, così come in passato fece con Cristiano Giuntoli. Una mossa che potrebbe rivelarsi cruciale per il mercato estero e i rapporti con altri club.

Finora, infatti, l’attuale ds Mauro Meluso sarebbe rimasto piuttosto “astratto” nella gestione del Napoli, con il suo contratto in scadenza al termine della stagione. Ecco perché si è resa necessaria una nuova figura come quella di Manna.

Una scelta che potrebbe aprire nuovi orizzonti per il club partenopeo, anche se per la ricostruzione dell’organico bisognerà aspettare ancora un po’. Si attendono prima le risposte definitive di Gasperini e Pioli, oltre che di altri profili vagliati per la panchina.

Nel frattempo, l’ingaggio di Manna rappresenta un primo tassello importante per il Napoli, soprattutto sul fronte mercato. Un colpo voluto da Chiavelli per provare a rilanciare le ambizioni degli azzurri dopo una stagione deludente.