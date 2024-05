Calendario Serie A: Napoli-Lecce si gioca domenica alle 18

Il calendario degli anticipi e posticipi dell’ultima giornata di Serie A vede il Napoli affrontare il Lecce domenica alle 18 allo stadio Maradona.

Il calendario degli anticipi e posticipi dell’ultima giornata di Serie A è stato finalmente definito. Una delle partite più attese è sicuramente Napoli-Lecce, in programma domenica alle ore 18. Gli azzurri di Francesco Calzona ospiteranno i giallorossi di Gotti in una sfida che potrebbe decidere le sorti della lotta per un posto in Conference League.

Serie A: Napoli-Lecce si gioca domenica alle 18

Il Napoli e il Torino, impegnato contemporaneamente contro l’Atalanta, si contenderanno infatti il 9° posto, che potrebbe valere la qualificazione alla terza competizione europea. Una gara dunque dall’importanza cruciale per le ambizioni delle due squadre.

Sempre domenica, ma alle 20.45, si giocheranno invece le partite che coinvolgono le squadre in lotta per la salvezza. Tra queste, spicca il match del Sassuolo, già retrocesso in Serie B, contro la Lazio.

Per consentire alla Fiorentina di preparare al meglio la finale di Conference League contro l’Olympiacos, la sfida dei viola contro il Cagliari è stata anticipata a giovedì 23 alle 20.45.

Il calendario completo dell’ultima giornata di Serie A

Ecco il calendario completo dell’ultima giornata di Serie A:

Cagliari-Fiorentina (giovedì 23 alle 20.45; Dazn)

Genoa-Bologna (venerdì 24 alle 20.45; Dazn/Sky)

uventus-Monza (sabato 25 alle 18; Dazn)

Milan-Salernitana (sabato 25 alle 20.45; Dazn)

Atalanta-Torino (domenica 26 alle 18; Dazn/Sky)

Napoli-Lecce (domenica 26 alle 18; Dazn)

Empoli-Roma (domenica 26 alle 20.45; Dazn)

Frosinone-Udinese (domenica 26 alle 20.45; Dazn/Sky)

H. Verona-Inter (domenica 26 alle 20.45; Dazn)

Lazio-Sassuolo (domenica 26 alle 20.45; Dazn)

Un’ultima giornata di fuoco, con tantissimi verdetti ancora da assegnare, sia per quanto riguarda la lotta salvezza che la corsa all’Europa. Gli appassionati di calcio non potranno certamente lamentarsi!