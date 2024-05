Napoli, il sindaco Manfredi: “De Laurentiis si è convito a ristrutturare il Maradona”

Il sindaco Manfredi annuncia che De Laurentiis ha dato l’ok al progetto di ristrutturazione dello Stadio Maradona.

NAPOLI. La tanto attesa ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli potrebbe finalmente entrare nel vivo. Ad annunciarlo è il sindaco Gaetano Manfredi, che svela come Aurelio De Laurentiis si sia ormai convinto della bontà del progetto di ammodernamento dell’impianto.

Manfredi ha affermato che entro qualche settimana ci sarà un tavolo di lavoro coinvolgendo diversi soggetti, tra cui i ministri Abodi, Fitto e Giorgetti, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, convinto della necessità di una grande ristrutturazione dell’impianto.

Il sindaco Manfredi sullo stadio maradona: l’intervista

“Ora ci sono tutti gli ingredienti giusti, è stato un lungo lavoro che ho condotto in questi mesi perché le grandi cose si fanno solo se siamo in grado di avere interlocuzioni ai massimi livelli e credibilità di un progetto realizzabile, altrimenti restano solo tante parole,” ha dichiarato Manfredi.

“Nel giro di qualche settimana ci sarà il tavolo operativo – ha spiegato Manfredi – Ci sono tanti soggetti coinvolti e ho raccolto la forte disponibilità dei ministri Abodi, Fitto e Giorgetti. Anche il presidente De Laurentiis si è convinto della scommessa di una grande ristrutturazione del Maradona“.

“Ora ci sono tutti gli ingredienti giusti – ha aggiunto con soddisfazione Manfredi – È stato un lungo lavoro che ho condotto in questi mesi perché le grandi cose si fanno solo con interlocuzioni ai massimi livelli e progetti realizzabili, altrimenti restano solo parole”.

Il Maradona ristrutturato per Euro 2032

Uno degli obiettivi principali della ristrutturazione del Maradona è quello di rendere lo stadio compatibile con i requisiti dell’UEFA per ospitare competizioni internazionali, come gli Europei del 2032. Manfredi ha evidenziato la necessità di ottenere l’approvazione preventiva del progetto da parte dell’UEFA, sottolineando l’impegno del governo nazionale affinché Napoli sia sede di Euro 2032.

“La grande ristrutturazione del Maradona è l’opportunità per la società di avere uno stadio molto moderno e per la città di avere un impianto omologato per poter accogliere tutte le competizioni internazionali. È un passaggio molto importante per la città,” ha concluso il sindaco di Napoli.

Questo annuncio rappresenta una svolta significativa per il futuro dello stadio Maradona e per le ambizioni sportive di Napoli, con l’obiettivo di fornire un’infrastruttura all’avanguardia e accogliere grandi eventi internazionali.