ADL-manfredi incontro a Roma per il nuovo stadio: L’obiettivo è ospitare Euro 2032

Il sindaco Manfredi e De Laurentiis incontrano il Governo per accelerare sul progetto del nuovo stadio a Napoli, la volontà è di ospitare Euro 2032.

Napoli vuole un nuovo stadio moderno e all’avanguardia, con l’ambizione di candidarsi ad ospitare Euro 2032. È questo l’obiettivo al centro dell’incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il Governo a Roma.

Verifica su Bagnoli e Stadio Maradona

Nella sede del Ministero per il Sud, si è tenuto un vertice con il ministro Raffaele Fitto, l’AD di Invitalia Bernardo Mattarella e il Commissario governativo di Bagnoli Gaetano Manfredi. Sul tavolo, la realizzazione di opere nell’area di Bagnoli-Coroglio e la possibilità di intervenire sullo Stadio Maradona.

L’impegno del Governo

Secondo il sindaco Manfredi, si è trattato di “un incontro molto positivo con una logica di forte collaborazione e l’impegno del Governo”. Oltre a Fitto, anche il ministro Abodi sta seguendo con attenzione la vicenda dello stadio napoletano.

Accelerare sulle bonifiche

Per Manfredi, è necessario “accelerare sulle bonifiche e sulle bonifiche a mare” nell’area di Bagnoli, per poi attirare gli investitori privati che dovranno realizzare gli interventi previsti. Un passo cruciale per avere certezza sui tempi di apertura dei cantieri.

Euro 2032 nel mirino

L’obiettivo dichiarato è quello di dotare Napoli di “uno stadio moderno” che consenta di ospitare gli Europei di calcio del 2032. Una candidatura ambiziosa che passerebbe per un nuovo impianto all’avanguardia.

De Laurentiis in pressing

Il presidente De Laurentiis sta spingendo per avere una casa più moderna per il suo Napoli Campione d’Italia. L’ipotesi di ristrutturare il Maradona rimane sul tavolo, ma l’opzione Bagnoli sembra in pole per un progetto ex-novo.

Con il supporto del Governo e gli iter amministrativi avviati, Napoli vuole concretizzare il sogno del nuovo stadio, un’infrastruttura essenziale per ambire ad ospitare un grande evento come gli Europei di calcio del 2032. De Laurentiis e Manfredi fanno squadra per raggiungere questo prestigioso traguardo.