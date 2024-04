Napoli, duello con l’Arsenal per Sudakov: De Laurentiis sfida i Gunners

Il Napoli è determinato a portare in azzurro Georgiy Sudakov, talento ucraino dello Shakhtar Donetsk, ma deve fare i conti con l’interesse dell’Arsenal.

Il Napoli non molla la presa su Georgiy Sudakov, considerato uno dei maggiori talenti emergenti del calcio ucraino. Il 21enne trequartista dello Shakhtar Donetsk è nel mirino del club partenopeo per raccogliere l’eredità di Piotr Zielinski, ormai prossimo all’addio per l’Inter.

Sudakov, il nuovo gioiello di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi su Sudakov già dalla sessione di gennaio, quando offrì ben 40 milioni allo Shakhtar per assicurarselo. Una proposta molto generosa ma rifiutata dal club ucraino, che mira ad accendere un’asta per il suo gioiello.

Nonostante i tentennamenti dello Shakhtar, il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa. De Laurentiis è pronto a trattare con attenzione per assicurarsi un talento puro come Sudakov, trequartista offensivo in grado di recitare anche da mezzala.

L’ombra dell’Arsenal

Il principale ostacolo per il Napoli potrebbe essere rappresentato dall’Arsenal. Secondo iquanto riporta il Corriere dello Sport, i Gunners avrebbero messo gli occhi sullo ucraino, aprendo un potenziale duello di mercato con gli azzurri.

La possibilità di un approdo in Premier League rappresenta un’opzione molto allettante per Sudakov, aumentando il pressing dello Shakhtar per una maxi valutazione del cartellino.

Un affare da maneggiare con cura

Consapevole delle difficoltà dell’operazione, il Napoli sa di dover maneggiare con cura le fila della trattativa. Lo Shakhtar proverà in ogni modo ad alimentare l’asta sul prezzo di Sudakov, complice anche la giovane età e le enormi potenzialità del ragazzo.

Per il club partenopeo, però, l’obiettivo resta quello di assicurarsi un interprete di qualità per il nuovo corso tecnico-tattico, calando un colpo ad effetto in un’area geografica tradizionalmente prolifica per la formazione azzurra.

Con l’Arsenal pronto a battaglia, De Laurentiis è chiamato ad una sfida di primo livello sul mercato. Il duello per Sudakov potrebbe rappresentare l’immagine simbolo del calciomercato estivo del Napoli, intenzionato a ripartire da un nuovo talento di caratura internazionale dopo l’addio del polacco Zielinski.